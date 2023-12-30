Взгрустнулось за компьютером? 5 команд Linux, которые точно поднимут настроение
Операционная система Linux предлагает своим пользователям целый ряд интересных команд, способных поднять настроение пасмурными зимними вечерами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие команды в Linux за какие интересности отвечают.
При подготовке материала были использованы следующие источники: HowToGeek, Tecmint.
Команда sl - Паровоз
Команда sl (вместо традиционной ls для просмотра содержимого каталога) предназначена для игривой имитации движущегося через ваш экран поезда.
Установить команду можно так.
Установка команды sl (скриншот: tecmint.com)
После установки достаточно ввести название команды и "запустить" паровоз.
Паровоз (скриншот: tecmint.com)
Команда cowsay - говорящая корова
Команда cowsay создает на вашем экране корову, способную произносить разные фразы.
Установить команду можно так.
Установка команды cowsay (скриншот: tecmint.com)
После установки достаточно лишь ввести название команды и "вызвать" корову.
Корова, произносящая фразы (скриншот: tecmint.com)
Команда xeyes - глаза монстра
Команда xeyes создает на экране глаза, способные преследовать ваши движения.
Установить команду можно так.
Установка команды xeyes (скриншот: tecmint.com)
После установки достаточно ввести название команды и глаза "придут за вами".
За вами, кажется, кто-то следит (скриншот: tecmint.com)
Команда cmatrix - Матрица
Команда cmatrix создает на вашем экране каскад зеленых символов, напоминающих код из фильма "Матрица".
Установить команду можно так.
Установка команды cmatrix (скриншот: tecmint.com)
После установки достаточно ввести название команды и погрузиться в "Матрицу".
Этот мир - нереален (скриншот: tecmint.com)
Команда oneko - анимированный кот
Команда oneko создает на вашем экране маленького анимированного кота.
Установить команду можно так.
Установка команды oneko (скриншот: tecmint.com)
После установки достаточно ввести название команды и котенок к вам придет.
Маленький, но симпатичный (скриншот: tecmint.com)
Напомним, ранее мы рассказывали, почему Samsung отказался от использования Linux на смартфонах.
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