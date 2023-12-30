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Взгрустнулось за компьютером? 5 команд Linux, которые точно поднимут настроение

Суббота 30 декабря 2023 18:14
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Взгрустнулось за компьютером? 5 команд Linux, которые точно поднимут настроение Пользоваться Linux не так уж сложно (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Операционная система Linux предлагает своим пользователям целый ряд интересных команд, способных поднять настроение пасмурными зимними вечерами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие команды в Linux за какие интересности отвечают.

При подготовке материала были использованы следующие источники: HowToGeek, Tecmint.

Команда sl - Паровоз

Команда sl (вместо традиционной ls для просмотра содержимого каталога) предназначена для игривой имитации движущегося через ваш экран поезда.

Установить команду можно так.

Взгрустнулось за компьютером? 5 команд Linux, которые точно поднимут настроение

Установка команды sl (скриншот: tecmint.com)

После установки достаточно ввести название команды и "запустить" паровоз.

Взгрустнулось за компьютером? 5 команд Linux, которые точно поднимут настроение

Паровоз (скриншот: tecmint.com)

Команда cowsay - говорящая корова

Команда cowsay создает на вашем экране корову, способную произносить разные фразы.

Установить команду можно так.

Взгрустнулось за компьютером? 5 команд Linux, которые точно поднимут настроение

Установка команды cowsay (скриншот: tecmint.com)

После установки достаточно лишь ввести название команды и "вызвать" корову.

Взгрустнулось за компьютером? 5 команд Linux, которые точно поднимут настроение

Корова, произносящая фразы (скриншот: tecmint.com)

Команда xeyes - глаза монстра

Команда xeyes создает на экране глаза, способные преследовать ваши движения.

Установить команду можно так.

Взгрустнулось за компьютером? 5 команд Linux, которые точно поднимут настроение

Установка команды xeyes (скриншот: tecmint.com)

После установки достаточно ввести название команды и глаза "придут за вами".

Взгрустнулось за компьютером? 5 команд Linux, которые точно поднимут настроениеЗа вами, кажется, кто-то следит (скриншот: tecmint.com)

Команда cmatrix - Матрица

Команда cmatrix создает на вашем экране каскад зеленых символов, напоминающих код из фильма "Матрица".

Установить команду можно так.

Взгрустнулось за компьютером? 5 команд Linux, которые точно поднимут настроение

Установка команды cmatrix (скриншот: tecmint.com)

После установки достаточно ввести название команды и погрузиться в "Матрицу".

Взгрустнулось за компьютером? 5 команд Linux, которые точно поднимут настроение

Этот мир - нереален (скриншот: tecmint.com)

Команда oneko - анимированный кот

Команда oneko создает на вашем экране маленького анимированного кота.

Установить команду можно так.

Взгрустнулось за компьютером? 5 команд Linux, которые точно поднимут настроение

Установка команды oneko (скриншот: tecmint.com)

После установки достаточно ввести название команды и котенок к вам придет.

Взгрустнулось за компьютером? 5 команд Linux, которые точно поднимут настроение

Маленький, но симпатичный (скриншот: tecmint.com)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Samsung отказался от использования Linux на смартфонах.

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