8 бесплатных альтернатив Microsoft Office

Microsoft Office является многофункциональным и удобным инструментом для работы с документами, однако не является единственным в своем роде. За время его существования появилось много альтернативных программных решений, которые не только схожи, но даже превосходят по некоторым критериям.

РБК-Украина (проект Styler) собрала для вас материал о лучших аналогах Microsoft Office в 2023 году.

Microsoft Office Online (веб-версия Word)

Платформы: Windows, MacOS, Android, iOS

Полный офисный пакет Microsoft 365 доступен по подписке, однако вы можете бесплатно пользоваться веб-версиями некоторых приложений, таких как Word, Excel, PowerPoint и OneNote.

Если вы привыкли к стандартному Microsoft Office, переход к онлайн-варианту будет легим: веб-версии приложений имеют идентичный дизайн своим настольным аналогам. Более того, у вас не будет проблем с использованием традиционных офисных форматов Microsoft.

Тем не менее, веб-приложения не предоставляют возможности работы офлайн и лишены некоторых функций, таких как сводные таблицы, редактор баз данных и поддержка форматов RTF, HTML и других. Созданные документы автоматически сохраняются в облачном хранилище MS OneDrive.

Microsoft Office Online (фото: Wikipedia)

Google Документы, Таблицы и Презентации

Платформы: веб-приложение, iOS, Android.

Набор веб-приложений для офиса Google идеально подходит для совместной работы в команде. Проект разработан с учетом возможности совместного редактирования документов в режиме реального времени, но даже для индивидуальных пользователей может являться отличной альтернативой продукции Microsoft.

Благодаря полной кросс-платформности можно использовать любые устройства. В отличие от Microsoft Office Online, здесь редактирование документов возможно и без интернета, но для этого нужно установить расширение для браузера Chrome. Приложения Google также удобно интегрируются с другими сервисами компании, такими как Диск, Календарь и Gmail.

Несмотря на поддержку форматов Microsoft, иногда сохраненные в Word или PowerPoint файлы могут частично потерять форматирование при открытии в сервисах Google. Кроме того, некоторые функции и настройки оформления могут не хватать у Google, но для большинства пользователей это может остаться незамеченным.

Google Документы, Таблицы и Презентации (фото: PNGWing)

Apple iWork

Платформа: iOS, macOS.

Apple предоставляет бесплатную альтернативу пакету Microsoft Office в виде iWork. Этот набор включает в себя программы Pages, Numbers и Keynote, которые не уступают по функциональности продукции конкурента. С их помощью можно заниматься текстовой обработкой, создавать таблицы и разрабатывать презентации соответственно.

Если вы привыкли использовать Office, приложения в iWork могут показаться необычными, и вам, возможно, понадобится некоторое время для адаптации к новому интерфейсу. Однако стандартные форматы документов Microsoft будут полностью совместимы с iWork.

Офисные программы Apple поддерживают совместное редактирование файлов в режиме онлайн и доступны как на MacOS и iOS, так и для пользователей Windows через браузер на сайте iCloud.

Apple iWork (фото: Actualidad Phone)

WPS Office

Платформы: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS.

WPS Office почти идентичен Microsoft Office, включая как основные функции, так и дизайн интерфейса, что обеспечивает схожий опыт пользователя в целом.

В составе пакета доступны аналоги Word, PowerPoint и Excel, которые полностью совместимы со всеми соответствующими форматами Microsoft. Кроме того, включен редактор PDF-файлов.

Для коллективной работы предусмотрена отдельная онлайн-версия WPS Docs в браузере, хотя она имеет меньше форматирования по сравнению с версией для операционных систем.

WPS Office (фото: Wikipedia)

SoftMaker FreeOffice

Платформы: Windows, Linux, Android.

Еще одна удачная копия пакета Microsoft, хотя и не столь точная, как набор WPS. FreeOffice больше напоминает старые версии Microsoft Office.

Загрузив приложение, вы получаете бесплатные аналоги Word, PowerPoint и Excel. Любые форматы, сохраненные в этих приложениях, можно открывать в FreeOffice, не опасаясь потерять форматирование. Более того, приложение позволяет сохранять файлы в PDF и ePub. А вот возможности для командной работы с документами по Сети не предусмотрены.

К сожалению, в бесплатной версии FreeOffice отсутствует тезаурус, являющийся важным элементом для многих пользователей офисного программного обеспечения.

SoftMaker FreeOffice (фото: SoftMaker)

LibreOffice

Платформы: Windows, Linux, MacOS, Android, iOS.

Возможно, единственной полноценной альтернативой пакету Microsoft является LibreOffice. Этот набор включает не только аналоги Word, Excel и PowerPoint, но и редактор баз данных, который может заменить Microsoft Access.

Кроме того, в LibreOffice есть программы Math и Draw, предназначенные для работы с математическими формулами и векторными диаграммами.

LibreOffice способен выполнять практически те же функции, что и Microsoft Office, включая поддержку традиционных форматов, а также предлагает дополнительные возможности. Вокруг этого офисного пакета собралось активное сообщество разработчиков, постоянно создающих разнообразные плагины, обеспечивающие легкость добавления новых функций в программы.

Среди недостатков LibreOffice следует отметить невозможность одновременного редактирования документов с другими пользователями сети и отсутствие мобильных приложений.

LibreOffice (фото: Wikipedia)

OnlyOffice

Платформы: Windows, Linux, MacOS, iOS, Android.

OnlyOffice обеспечивает совместимость с форматами DOCX, XLSX и PPTX. Редактирование файлов осуществляется непосредственно в этих форматах или документы могут быть конвертированы в них из других версий. Интерфейс пакета разработан с учетом максимального сходства с MS Office, что упрощает процесс привыкания.

Работать с текстами, презентациями, таблицами и формами можно как через веб-браузер, так и с помощью десктопных программ. Кроме того, есть мобильные приложения, в которых доступны все основные инструменты редактирования и рецензирования.

При совместной работе изменения документа автоматически фиксируются в режиме реального времени. Также предусмотрен режим сохранения соответствующей кнопки, что помогает защитить файлы от нежелательных изменений.

OnlyOffice (фото: OnlyOffice)

Calligra

Платформы: Windows, Linux, MacOS, FreeBSD.

Этот офисный пакет изначально создавался для Linux, но постепенно появились версии Windows и MacOS. В его состав входят редакторы текста, таблиц, презентаций и векторной графики. Отдельно предоставляется программа Kexi, предназначенная для работы с базами данных и являющаяся аналогом MS Access.

Разработчики также предлагают Calligra Gemini, включающий редакторы текста и презентаций. Это приложение основано на обеспечении удобства работы с документами на планшете или ноутбуке с сенсорным экраном.

Интерфейс значительно отличается от MS Office, поэтому пользователю может потребоваться время адаптации. Хотя совместная работа с файлами одновременно недоступна, в Calligra присутствуют все основные инструменты редактирования, что может быть достаточным для большинства пользователей.

Calligra (фото: Wikimedia)