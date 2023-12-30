Знудилися за комп'ютером? 5 команд Linux, які точно піднімуть настрій
Операційна система Linux пропонує своїм користувачам низку цікавих команд, здатних підняти настрій похмурими зимовими вечорами.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які команди в Linux за які цікавинки відповідають.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: HowToGeek, Tecmint.
Команда sl - Паровоз
Команда sl (замість традиційної ls для перегляду вмісту каталогу) призначена для грайливої імітації поїзда, що рухається через ваш екран.
Інсталювати команду можна так.
Інсталяція команди sl (скріншот: tecmint.com)
Після інсталяції достатньо лише ввести назву команди і "запустити" паровоз.
Паровоз (скріншот: tecmint.com)
Команда cowsay - розмовляюча корова
Команда cowsay створює на вашому екрані корову, здатну "вимовляти" різні фрази.
Інсталювати команду можна так.
Інсталяція команди cowsay (скріншот: tecmint.com)
Після інсталяції достатньо лише ввести назву команди і "покликати" корову.
Корова, що вимовляє фрази (скріншот: tecmint.com)
Команда xeyes - очі монстра
Команда xeyes створює на вашому екрані очі, здатні переслідувати ваші рухи.
Інсталювати команду можна так.
Інсталяція команди xeyes (скріншот: tecmint.com)
Після інсталяції достатньо лише ввести назву команди і очі "прийдуть за вами".
За вами, здається, хтось стежить (скріншот: tecmint.com)
Команда cmatrix - Матриця
Команда cmatrix створює на вашому екрані каскад зелених символів, які нагадують код із фільму "Матриця".
Інсталювати команду можна так.
Інсталяція команди cmatrix (скріншот: tecmint.com)
Після інсталяції достатньо лише ввести назву команди і поринути в "Матрицю".
Цей світ - нереальний (скріншот: tecmint.com)
Команда oneko - анімований кіт
Команда oneko створює на вашому екрані маленького анімованого кота.
Інсталювати команду можна так.
Інсталяція команди oneko (скріншот: tecmint.com)
Після інсталяції достатньо лише ввести назву команди й кошеня до вас прийде.
Маленький, але симпатичний (скріншот: tecmint.com)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Samsung відмовився від використання Linux на смартфонах.
Читайте також про 8 безкоштовних альтернатив Microsoft Office.