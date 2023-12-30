Знудилися за комп'ютером? 5 команд Linux, які точно піднімуть настрій

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: HowToGeek, Tecmint.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які команди в Linux за які цікавинки відповідають.

Команда sl - Паровоз

Команда sl (замість традиційної ls для перегляду вмісту каталогу) призначена для грайливої імітації поїзда, що рухається через ваш екран.

Інсталювати команду можна так.

Інсталяція команди sl (скріншот: tecmint.com)

Після інсталяції достатньо лише ввести назву команди і "запустити" паровоз.

Паровоз (скріншот: tecmint.com)

Команда cowsay - розмовляюча корова

Команда cowsay створює на вашому екрані корову, здатну "вимовляти" різні фрази.

Інсталювати команду можна так.

Інсталяція команди cowsay (скріншот: tecmint.com)

Після інсталяції достатньо лише ввести назву команди і "покликати" корову.

Корова, що вимовляє фрази (скріншот: tecmint.com)

Команда xeyes - очі монстра

Команда xeyes створює на вашому екрані очі, здатні переслідувати ваші рухи.

Інсталювати команду можна так.

Інсталяція команди xeyes (скріншот: tecmint.com)

Після інсталяції достатньо лише ввести назву команди і очі "прийдуть за вами".

За вами, здається, хтось стежить (скріншот: tecmint.com)

Команда cmatrix - Матриця

Команда cmatrix створює на вашому екрані каскад зелених символів, які нагадують код із фільму "Матриця".

Інсталювати команду можна так.

Інсталяція команди cmatrix (скріншот: tecmint.com)

Після інсталяції достатньо лише ввести назву команди і поринути в "Матрицю".

Цей світ - нереальний (скріншот: tecmint.com)

Команда oneko - анімований кіт

Команда oneko створює на вашому екрані маленького анімованого кота.

Інсталювати команду можна так.

Інсталяція команди oneko (скріншот: tecmint.com)

Після інсталяції достатньо лише ввести назву команди й кошеня до вас прийде.

Маленький, але симпатичний (скріншот: tecmint.com)