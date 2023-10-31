Снова изменения. В Украине обновляют обучение для старших классов: вот что нужно знать
В Украине продолжаются разработки программ для компенсации образовательных потерь, поэтому изменений претерпевают все составляющие этой сферы. Теперь МОН предлагает для обсуждения новую программу и стандарты для профильного обучения, а именно в 10-11 классах и заведениях профтехнического образования.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства образования и науки Украины.
Что предусматривают изменения
С 2027 года ученики, начавшие учиться по программе НУШ, будут получать профильное образование по новому стандарту. Однако, для того чтобы внедрить эти изменения, нужно провести пилотное тестирование. Его планируют начать уже в 2025 году.
Согласно реформе ученики смогут самостоятельно выбирать профиль и частично предметы для изучения. А учебные заведения в свою очередь должны предоставить детям возможности овладевать теми знаниями, которые они хотят.
Детям предложат девять образовательных отраслей, в рамках которых можно будет формировать профильное обучение. В эти области входят:
- языково-литературная
- математическая
- естественная
- технологическая
- информатическая
- социальная и здоровьесберегающая
- гражданская и историческая
- художественная
- физическая культура
Предметы в школе будут разделять на две группы: по выбранному профилю и вне его. В соответствии с этим количество часов будет следующим:
- в 10 классе - 105-210 часов по выбранному профилю, 35-140 часов - вне выбранного профиля
- в 11-12 классах - 385-595 часов по выбранному профилю и 70-280 часов - вне выбранного профиля за два года
Кроме того, предусмотрено минимальное и максимальное количество часов, позволяющее перераспределять их между образовательными отраслями. Это дает больше свободы в получении образования.
МОН призывает родителей и всех желающих принять участие в обсуждении проекта такого профильного образования. Отправлять свои предложения можно до 30 ноября 2023 года по адресам:
- 01135, г. Киев, просп. Берестейский, 10
- e-mail: svitlana.fitsailo@mon.gov.ua
Напомним, что в Украине произойдут кардинальные изменения в системе высшего образования. Среди главного отменят вечернюю и заочную формы обучения и добавят возможность позже выбирать специальность.
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