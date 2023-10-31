Знову зміни. В Україні оновлюють навчання для старших класів: ось що потрібно знати

В Україні тривають розробки програм для компенсації освітніх втрат, тому змін зазнають усі складові цієї сфери. Тепер МОН пропонує до обговорення нову програму та стандарти для профільного навчання, а саме в 10-11 класах і закладах профтехнічної освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Міністерства освіти та науки України.

Що передбачають зміни

З 2027 року учні, які почали вчитися за програмою НУШ, будуть здобувати профільну освіту за новим стандартом. Однак для того, щоб впровадити ці зміни, потрібно провести пілотне тестування. Його планують розпочати вже у 2025 році.

Згідно з реформою учні зможуть самостійно обирати профіль і частково предмети для вивчення. А заклади освіти своєю чергою повинні надати дітям можливості опановувати ті знання, які вони хочуть.

Дітям запропонують дев'ять освітніх галузей, у межах яких можна буде формувати профільне навчання. До цих галузей входять:

мовно-літературна

математична

природнича

технологічна

інформатична

соціальна і здоров'язбережувальна

громадянська та історична

мистецька

фізична культура

Предмети в школі розділятимуться на дві групи: за обраним профілем і поза ним. Відповідно до цього кількість годин буде такою:

у 10 класі - 105-210 годин за обраним профілем, 35-140 годин - поза обраним профілем

в 11-12 класах - 385-595 годин за обраним профілем і 70-280 годин - поза обраним профілем за два роки

Крім того, передбачено мінімальну й максимальну кількість годин, яка дозволяє перерозподіляти їх між освітніми галузями. Це дає більше свободи в здобутті освіти.

МОН закликає батьків і всіх охочих долучитися до обговорення проєкту такої профільної освіти. Надсилати свої пропозиції можна до 30 листопада 2023 року за адресами: