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Отмена "заочки" и не только. Для студентов в Украине готовят кардинальные изменения

Понедельник 23 октября 2023 16:05
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Отмена "заочки" и не только. Для студентов в Украине готовят кардинальные изменения Какие изменения ожидают студентов в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине будут введены фундаментальные изменения в высшем образовании. Согласно новому законопроекту, высшее образование будет оптимизировано до европейских стандартов, а студенты получат гораздо большую свободу и выбор действий.

Что именно изменится в высшем образовании в Украине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) по ссылке на пост вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Что получат студенты

По словам Федорова, у студентов будет больше свободы действий. Они смогут самостоятельно выбирать, сколько учиться, какие именно предметы будут им нужны. А еще через 1-2 года обучение смогут менять специальность.

Срок обучения

Студенты по контракту смогут регулировать сроки обучения. Например, ускорить обучение и завершить бакалавриат за 3 года вместо четырех. Или получить степень за более длительный срок - за 6 лет.

Это поможет формировать удобный график, если студент захочет уделить больше внимания определенным предметам.

При обучении 4 года - студенты будут иметь 60 кредитов ЕКТС в год, при обучении от 3 до 6 лет - от 30 до 80 кредитов ЕКТС в год.

Отмена &quot;заочки&quot; и не только. Для студентов в Украине готовят кардинальные изменения

Скриншот

Выбор специальности

Выбрать другую специальность студент будет иметь право после первого или второго курса.

"В 17 лет суперсложно выбрать профессию на всю жизнь. Поэтому даем студентам больше времени и возможностей, чтобы определиться. Вступаете на определенную отрасль, 1-2 года изучаете общие предметы, далее - выбираете конкретную специальность, которая по душе", – пояснил Михаил Федоров.

Отмена &quot;заочки&quot; и не только. Для студентов в Украине готовят кардинальные изменения

Скриншот

Дистанционное обучение

Студенты могут учиться дистанционно - вместо очного или вечернего. С 2024 года заочная форма обучения не будет использоваться.

"Украине нужны образованные граждане, поэтому отказываемся от заочки с 2024 года. Заочная форма обучения - советский рудимент образования. Дистанционное обучение показало себя эффективнее, чем покупка дипломов и образование "для галочки", - добавил министр.

Дистанционная форма обучения заменит заочную и вечернюю. Это поможет студентам самостоятельно выбрать время и место для занятий.

Отмена &quot;заочки&quot; и не только. Для студентов в Украине готовят кардинальные изменения

Скриншот

Аудиторные занятия

Большинство занятий в одном кредите ЕКТС могли быть на самообработке. Теперь - определенное количество часов на лекционных или практических занятиях.

То есть теперь будет 10 часов из 30 (для одного кредита ЕКТС) с преподавателем для бакалавров и 8 часов из 30 для магистров.

Отмена &quot;заочки&quot; и не только. Для студентов в Украине готовят кардинальные изменения

Скриншот

Выборочные курсы

Станет меньше выборочных курсов для регулируемых специальностей и свобода действий для нерегулируемых. То есть, студенты смогут выбирать больше курсов – от 25 до 50% на выбор.

Отмена &quot;заочки&quot; и не только. Для студентов в Украине готовят кардинальные изменения

Скриншот

Для справки

Кредит ЕКТС (кредит ECTS) – единица измерения учебной нагрузки студента, необходимого для получения определенных результатов обучения. Составляет тридцать академических часов полной учебной нагрузки студента. Термин "кредит" (Credit) используется в современных европейских системах образования.

Рекомендуемое распределение кредитов на учебный год: осенний и весенний семестры – по 26 кредитов, дополнительный учебный период весеннего семестра – 8 кредитов.

Кстати, раньше мы писали о том, сколько придется работать, чтобы окупилось высшее образование.

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