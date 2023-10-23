Отмена "заочки" и не только. Для студентов в Украине готовят кардинальные изменения

В Украине будут введены фундаментальные изменения в высшем образовании. Согласно новому законопроекту, высшее образование будет оптимизировано до европейских стандартов, а студенты получат гораздо большую свободу и выбор действий.

Что именно изменится в высшем образовании в Украине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) по ссылке на пост вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Что получат студенты

По словам Федорова, у студентов будет больше свободы действий. Они смогут самостоятельно выбирать, сколько учиться, какие именно предметы будут им нужны. А еще через 1-2 года обучение смогут менять специальность.

Срок обучения

Студенты по контракту смогут регулировать сроки обучения. Например, ускорить обучение и завершить бакалавриат за 3 года вместо четырех. Или получить степень за более длительный срок - за 6 лет.

Это поможет формировать удобный график, если студент захочет уделить больше внимания определенным предметам.

При обучении 4 года - студенты будут иметь 60 кредитов ЕКТС в год, при обучении от 3 до 6 лет - от 30 до 80 кредитов ЕКТС в год.

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Выбор специальности

Выбрать другую специальность студент будет иметь право после первого или второго курса.

"В 17 лет суперсложно выбрать профессию на всю жизнь. Поэтому даем студентам больше времени и возможностей, чтобы определиться. Вступаете на определенную отрасль, 1-2 года изучаете общие предметы, далее - выбираете конкретную специальность, которая по душе", – пояснил Михаил Федоров.

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Дистанционное обучение

Студенты могут учиться дистанционно - вместо очного или вечернего. С 2024 года заочная форма обучения не будет использоваться.

"Украине нужны образованные граждане, поэтому отказываемся от заочки с 2024 года. Заочная форма обучения - советский рудимент образования. Дистанционное обучение показало себя эффективнее, чем покупка дипломов и образование "для галочки", - добавил министр.

Дистанционная форма обучения заменит заочную и вечернюю. Это поможет студентам самостоятельно выбрать время и место для занятий.

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Аудиторные занятия

Большинство занятий в одном кредите ЕКТС могли быть на самообработке. Теперь - определенное количество часов на лекционных или практических занятиях.

То есть теперь будет 10 часов из 30 (для одного кредита ЕКТС) с преподавателем для бакалавров и 8 часов из 30 для магистров.

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Выборочные курсы

Станет меньше выборочных курсов для регулируемых специальностей и свобода действий для нерегулируемых. То есть, студенты смогут выбирать больше курсов – от 25 до 50% на выбор.

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Для справки

Кредит ЕКТС (кредит ECTS) – единица измерения учебной нагрузки студента, необходимого для получения определенных результатов обучения. Составляет тридцать академических часов полной учебной нагрузки студента. Термин "кредит" (Credit) используется в современных европейских системах образования.

Рекомендуемое распределение кредитов на учебный год: осенний и весенний семестры – по 26 кредитов, дополнительный учебный период весеннего семестра – 8 кредитов.