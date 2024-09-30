5 звезд, чьи слитные переписки чуть не стоили им карьеры и даже семьи

Когда ты известен на весь мир, скрыть что-нибудь становится непросто. В частности, личная переписка может стать достоянием общественности благодаря хакерам или недобросовестным собеседникам.

Адам Левин

Вокруг солиста Maroon 5 Адама Левина и его жены Бехати Принслу разгорелся скандал, когда стало известно о его флирте с другими женщинами в соцсетях. Модель и тиктокерша Самнер Стро утверждала, что имела отношения с Левином в течение года.

Она также заявила, что Адам даже хотел назвать своего сына в ее честь. Музыкант подтвердил, что "перешел черту", но не стал комментировать детали. Несмотря на это, Бехати его, похоже, простила, и пара продолжает жить вместе.

Адам Левин и Бехати Принслу (фото: instagram.com/adamlevine)

Арми Хаммер

Три года назад актер Арми Хаммер попал в скандал, когда несколько бывших партнерш опубликовали его переписки, в которых он рассказывал о БДСМ-фантазиях и упоминал каннибализм. Позже его обвинили в изнасиловании, но Хаммер отрицал все обвинения.

Этот скандал привел к тому, что его перестали приглашать в кино, и он временно устроился продавцом таймшеров. Летом он вернулся в Лос-Анджелес, где его поддержал Роберт Дауни-младший. В июне 2023 года с актера сняли все обвинения.

Арми Хаммер (фото: Википедия)

Джонни Депп

Переписка Джонни Деппа и его друга Пола Беттани, обнародованная во время одного из судебных разбирательств, в свое время вызвала бурную реакцию. В нем друзья шутили о том, как избавиться от Эмбер Херд.

Звезда "Пиратов Карибского моря" предлагал сжечь ее. Но Полу эта идея не понравилась, и он предложил поступить по-другому.

Джонни Депп (фото: Getty Images)

"Не думаю, что ее стоит сжигать. Ведь она не ведьма. К тому же хорошенькая. Может, утопим? Что думаешь?", - заявил Беттани. На это Депп ответил, что актрису лучше "сначала утопить, а затем сжечь".

Депп заявил, что это был черный юмор, а не реальные угрозы. Несмотря на это, актер столкнулся со "отменой" в Голливуде и потерял роли. Однако позже, в другом судебном процессе, Джонни смог доказать, что Херд тоже вела себя недобросовестно, что изменило общественное восприятие ситуации.

Эмбер Херт (фото: Getty Images)

Канье Уэст

Переписки Канье Уэста в сети стали достоянием общественности не по вине недругов, а благодаря ему самому.

В одной из них он спорил с бывшей супругой Ким Кардашьян, выражая недовольство ее тогдашним бойфрендом Питом Дэвидсоном, делая грубые выпады в его адрес. В другой переписке рэпер напрямую угрожал самому Питу. Дэвидсон, со своей стороны, решил не только вступить в конфликт, но и встать на защиту Ким.

Канье Уэст и Ким Кардашьян (фото: Getty Images)

"Пожалуйста, успокойся и послушай минутку. На самом деле Ким - лучшая в мире мама. То, что она делает для своих детей, - это просто потрясающе. Я считаю, что тебе очень повезло, что она мать твоих детей. Я решил, что больше не могу позволить тебе вести себя таким образом и мучить нас. Повзрослей наконец", - написал Пит.

В ответ Канье спросил, где тот находится, на что Пит ответил: "В постели с твоей женой".

В августе стало известно, что Ким и Дэвидсон разошлись, а Уэст счастливо женат. На Бьянке Цензори Канье тайно женился лишь спустя два месяца после развода с Ким.

Пит Дэвинсон (фото: Getty Images)

Дэвид Бекхэм

В 2017 году хакеры опубликовали личные сообщения Дэвида Бекхэма, из которых стало понятно, что он занимался благотворительностью, чтобы получить рыцарский титул. Бекхэм грубо высказался о лордах, которые не помогли ему в этом.

Он подтвердил подлинность переписки, но объяснил, что некоторые сообщения были написаны в порыве эмоций. Бывший футболист подчеркнул, что титул для него не важен, и пообещал продолжать свою работу с ЮНИСЕФ.

Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)