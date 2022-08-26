ua ru
Пт, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Спеції можуть втратити свої якості: як правильно і скільки їх можна зберігати

Новость на русском →
П'ятниця 26 серпня 2022 19:22
Спеції можуть втратити свої якості: як правильно і скільки їх можна зберігати Фото: Як зрозуміти, що спеції зіпсувалися (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Спеції з часом або при неправильному зберіганні швидко втрачають свої смакові якості. Вживати в їжу їх можна, але ефекту при цьому ніякого не буде. Виняток становить тільки сіль.

Як правильно зберігати спеції та скільки вони можуть вам прослужити - читайте в матеріалі нижче.

Спеції отримують з насіння, кори, коренів, плодів або стебла рослин. Сушені спеції роблять за спеціальною технологією, при якій з рослини прибирають повністю всю вологу. Зберігатися спеції можуть довго і при цьому не втрачати смак, корисні властивості та силу.

Спеції бажано раз в кілька місяців перевіряти, перебирати та викидати ті, які вже втратили свої властивості.

Як зрозуміти, що спеції потрібно викинути

Сушені трави, як правило, не псуються, в них не заводиться цвіль або бактерії, а через аромат в них майже ніколи не буває жучків. Але з часом трави дійсно втрачають смакові та корисні якості.

Візьміть щіпку трави в руку і потріть між долонями. Якісні спеції матимуть насичений колір і сильний запах. Якщо ж спеції бліді, запаху майже немає або він неприємний - викидайте.

Скільки можуть зберігатися спеції

Сушені трави - від 1 до 3 років

Порошкоподібні спеції - 2-3 роки

Спеції цілими шматочками - до 4 років

Але експерти рекомендують раз на рік міняти спеції, які ви використовуєте регулярно. Тобто, якщо ви купили упаковку лаврового листа і за рік всю не використали - купіть нову.

Спеції можуть втратити свої якості: як правильно і скільки їх можна зберігати

Спеції потрібно зберігати в герметичних баночках (freepik)

Як правильно зберігати спеції

Всі ваші баночки або пакетики повинні бути щільно закриті. З паперових упаковок трави краще відразу перекласти в спеціальні контейнери або маленькі баночки. Підійдуть скляні, керамічні або металеві. Головне - щоб кришка щільно закривала банку.

Всі спеції повинні знаходиться в прохолодному і темному місці - ніяких сонячних променів і тепла.

У місцях зберігання спецій температура повітря не повинна перевищувати 20 градусів тепла.

Спеції червоного кольору (паприка і червоний перець) можна зберігати в холодильнику - так ви продовжите їм життя.

На кожну баночку додайте етикетку з назвою і датою - коли ви відкрили пачку і пересипали.

До речі, раніше ми писали про те, які спеції в будинку повинні бути обов'язково.

А також розповідали про те, які спеції найчастіше підробляють.

Читайте РБК-Україна в Google News
хранение продуктов
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя