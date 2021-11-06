Які спеції завжди повинні бути на вашій кухні: поради кращих кулінарів світу

Спеції та трави при приготуванні страв вважаються основними помічниками будь-якого кулінара і шеф-кухаря. Вони додають відтінок, аромат, підсилюють смакові відтінки й роблять оригінальним і ексклюзивним практично будь-яку страву.

Які спеції та трави повинні бути на вашій кухні обов'язково – читайте в матеріалі нижче.

Базилік

Ця рослина вважається королем на кухні і його використовують заради аромату. Базилік корисний і у свіжому вигляді, а також в сушеному. Допомагає контролювати тиск, покращує звернення кисню в крові, багатий на антиоксиданти.

Петрушка

Її частіше використовують для прикраси страв, оскільки ця трава з гірчинкою. Але вона також дуже ароматна і варто її застосовувати в готуванні. Вона освіжає подих і допомагає боротися за запахом часнику і цибулі, підвищує імунітет, служить джерелом вітаміну А і С.

Розмарин

Ця рослина дуже популярна на європейських і середземноморських кухнях. У розмарину лимонний і хвойний смак і він прекрасно підходить як для перших страв, так і для м'яса та овочів. Сприяє підвищенню настрою, знімає головні болі, має антибактеріальну та антиоксидантну дію на організм, зміцнює імунітет і допомагає впоратися з інфекціями.

М'ята

Найпопулярніша трава у світі. Основний інгредієнт - ментол, надає особливий аромат, смак будь-яких страв. М'яту використовують в напоях, закусках, десертах, супах, стравах з овочами та м'ясом. Ця трава має заспокійливу дію, допомагає при болях в шлунку, сприяє виведенню токсинів, освіжає подих.

Кріп

Кріп використовують в сухому і свіжому вигляді, коріння, насіння і зелень – всі частини цієї трави дуже корисні. Його додають в супи, салати, другі страви, до м'яса, в соуси, до риби. Кріп має сечогінну дію і стимулює травлення.

Каррі

Найпопулярніша спеція в Індії. В Україну каррі потрапляє тільки в сушеному вигляді. Використовується для соусів, для страв з рисом, овочами та в перших стравах. Каррі підсилює травлення, стимулює роботу печінки, серця, судин і нормалізує обмін речовин.

Часник

Якщо під руками немає свіжого часнику – використовуєте сухий, який можна купити у вигляді порошку, гранул або пластівців. Його використовують для страв з м'яса та овочів, птиці, перших страв. Гранульований часник прекрасно підходить для духовки – він не горить при приготуванні. У часнику повно натуральних фітонцидів, які захищають від вірусів і бактерій.

Паприка

Суміш мелених солодких перців. Від своїх "вогненних" побратимів ця спеція відрізняється помірною гостротою і великою глибиною смаку. Паприка прекрасно поєднується з м'ясом, овочами, соусами та підливами, рибою і морепродуктами. Вона не тільки дає більш насичений смак, але і красивий відтінок. Паприка покращує апетит, стимулює роботу шлунка і підшлункової, допомагає при ревматизмі та порушеннях кровообігу.