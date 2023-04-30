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"Укрзализныця" запустила беспересадочный вагон из Австрии и Венгрии в Украину

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Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 19:03
"Укрзализныця" запустила беспересадочный вагон из Австрии и Венгрии в Украину Фото: "Укрзализныця" запустила беспересадочный вагон из Австрии и Венгрии в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

С 24 апреля "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена. Он позволит удобнее возвращаться из Австрии и Венгрии в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как рассказали в ведомстве, это позволит украинцам удобнее возвращаться домой.

Из австрийской столицы он отправляется каждый день в 16:42. На станции Будапешт-Келети стоит с 19.19 до 19.40. В Чоп прибывает в 02:28.

"После прохождения погранично-таможенного контроля продолжить движение по Украине можно любым другим рейсом. Например, поездом № 750 Ужгород-Киев", - говорится в сообщении.

Также известно, что билет из Чопа в Вену стоит 1730 гривен. Билеты уже доступны в международных кассах "Укрзализныци". А билеты из Киева в Чоп и обратно можно приобрести и в кассах, и онлайн: в приложении УЗ, в чат-боте и на сайте.

Напомним, УЗ запустила первый тестовый поезд, следовавший евроколеей из Польши в Рава-Русскую.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что украинцы теперь могут вернуть средства за билеты в купе и плацкарты.

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