Знаю точно: зірка "Битви екстрасенсів" спрогнозувала підсумок виборів 2019

Колаж РБК-Україна

Екстрасенс розповіла, хто переможе на виборах

Підсумок виборів 2019 передбачила зірка "Битви екстрасенсів". Наголошується, що 21 квітня буде вібрувати на частоті двох основних енергій. Нумеролог розповіла, що у країни є також свій особистий код і тому вона проходить свої особисті опрацювання.

За її словами, найголовнішим кодом в житті кожної людини є дата її народження. У ній схована інформація про потенційні можливості людини. Однак як людина зможе проявити ці можливості, залежить тільки від волі і бажання самої людини.

"Я не ворожу на майбутнє. Я точно знаю, що все буде так, як треба. Кожен отримує той урок, який потрібно пройти саме йому. Кармічна справедливість нікого не карає, тому що поняття добре і погано - це лише відносні ярлики нашого розуму", - пише ворожка.

За її словами, кожна подія та людина спочатку нейтральні, і виключно наше особисте ставлення до них допомагає наділяти їх якимись певними якостями.

Вона стверджує, що переможе той, хто зможе використовувати владу для підтримання миру і об'єднання людей, незалежно від їхньої віри чи національності. "Світ підтримує миротворців, інакше у владі може виявитися тиран, розпалювач великої ворожнечі. І дай Бог, щоб ми всі це зрозуміли і зробили вибір своїм серцем і розумом, а не страхом і ненавистю до інакомислячих", - підсумувала зірка "Битви екстрасенсів".

Нагадаємо, що Лобода покинула Росію в день виборів президента України. Вибори президента, які проходили 31 березня не особливо цікавили українську співачку Світлану Лободу, оскільки на ту неділю у неї був запланований концерт в Лондоні. 21 квітня відбулася аналогічна ситуація.

Ми писали, що нардеп Олег Ляшко відмовився йти на вибори 2019, чим викликав суперечки в мережі. Політика зустріли біля одного з православних храмів, коли він прямував на богослужіння з нагоди Вербної неділі.