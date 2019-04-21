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Знаю точно: звезда "Битвы экстрасенсов" спрогнозировала итог выборов 2019

STYLERВыборы 2019    21.04.2019 - 18:54
Знаю точно: звезда "Битвы экстрасенсов" спрогнозировала итог выборов 2019
Коллаж РБК-Украина

Экстрасенс рассказала, кто победит на выборах

Итог выборов 2019 предсказала звезда "Битвы экстрасенсов". Отмечается, что 21 апреля будет вибрировать на частоте двух основных энергий. Нумеролог рассказала, что у страны также есть свой личный код и потому она проходит свои личные проработки.

По ее словам, самым главным кодом в жизни каждого человека является дата его рождения. В ней скрыта информация о потенциальных возможностях человека. Однако как человек сможет проявить эти возможности, зависит только от воли и желания самого человека.

"Я не гадаю на будущее. Я точно знаю, что все будет так, как надо. Каждый получает тот урок, который нужно пройти именно ему. Кармическая справедливость никого не наказывает, потому что понятие хорошо и плохо - это всего лишь относительные ярлыки нашего ума", - пишет гадалка.

По ее словам, каждое событие и человек изначально нейтральны, и исключительно наше личное отношение к ним помогает наделять их какими-то определенными качествами.

Она утверждает, что победит тот, кто сможет использовать власть для поддержания мира и объединения людей, не зависимо от их веры и национальности.

"Мир поддерживает миротворцев, иначе у власти может оказаться тиран, разжигатель большой вражды. И дай Бог, чтобы мы все это поняли и сделали выбор своим сердцем и разумом, а не страхом и ненавистью к инакомыслящим", - подытожила звезда "Битвы экстрасенсов".

Напомним, что Лобода покинула Россию в день выборов президента Украины. Выборы президента, которые проходили 31 марта не особо интересовали украинскую певицу Светлану Лободу, поскольку на то воскресенье у нее был намечен концерт в Лондоне. 21 апреля произошла аналогичная ситуация.

Мы писали, что нардеп Олег Ляшко отказался идти на выборы 2019, чем вызвал споры в сети. Политика встретили у одного из православных храмов, когда он направлялся на богослужение по случаю Вербного воскресенья.

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