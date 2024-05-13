"Знаю, что они там проживают". Волошин высказался о мобилизации и родных на фронте

Блогер и бывший муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин признался, не было ли у него желания добровольно мобилизоваться, взяв пример у своего отца и дяди, которые сейчас находятся на фронте.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью бизнесмена для YouTube-программы "Тур зірками".
По словам блогера, он знает от своих родных, которые защищают нашу страну от оккупантов на передовой, что они там проживают.
"Я знаю, что я здесь не рискую ничем. Они рискуют жизнью. Но я понимаю, что если будут такие как я здесь, которые зарабатывают и аккумулируют эти средства, то пацанам там точно будет легче, точно будет проще, потому что сколько мы передали этих машин, сколько мы передали средств, сколько мы сделали всего для них", - сказал Александр.
Находясь на передовой, говорит экс-избранник Тринчер, он не смог бы зарабатывать деньги и помогать.
Отметим, ранее Волошин публично выступал против мобилизации блогеров и аргументировал это тем, что публичные люди помогают закрывать многомиллионные сборы на помощь ВСУ.
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