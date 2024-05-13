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"Знаю, що вони там проживають". Волошин висловився про мобілізацію та рідних на фронті

Олександр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогер і колишній чоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин зізнався, чи не було у нього бажання добровільно мобілізуватіся, взявши приклад у свого батька та дядька, які зараз перебувають на фронті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю бізнесмена для YouTube-програми "Тур зірками".

Волошин висловився про мобілізацію

Зі слів блогера, він знає від своїх рідних, які захищають нашу країну від окупантів на передовій, що вони там проживають.

"Я знаю, що я тут не ризикую нічим. Вони ризикують життям. Але я розумію, що якщо будуть такі як я тут, які заробляють і акумулюють ці кошти, то пацанам там точно буде легше,точно буде простіше, тому що скільки ми передали цих машин, скільки ми передали коштів, скільки ми зробили всього для них", - сказав Олександр.

Знаходячись на передовій, каже екс-обранець Трінчер, він не зміг би заробляти гроші й допомагати.

 

Зазначимо, раніше Волошин публічно виступав проти мобілізації блогерів і аргументував це тим, що публічні люди допомагають закривати багатомільйонні збори на допомогу ЗСУ.

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