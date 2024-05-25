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Довбик с хет-триком в разгроме вернулся в лидеры бомбардиров Ла Лиги: видео

Жирона, Суббота 25 мая 2024 10:15
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Довбик с хет-триком в разгроме вернулся в лидеры бомбардиров Ла Лиги: видео Фото: Артем Довбик забил три мяча и оформил результативную передачу (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик были на ведущих ролях в составе испанской "Жироны", которая в последнем туре чемпионата Испании разбила "Гранаду".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 38-й тур

"Жирона" – "Гранада" – 7:0

Голы: Э. Гарсия, 30, Цыганков, 33, 54, Довбик, 44, 75, 90 (два – пенальти), Стуани, 78

Удаление: Пельистри, 61 (Г, вторая желтая карточка)

Каталонцы открыли счет на 30-й минуте, когда Эрик Гарсия головой завершил комбинацию после углового. Далее удвоил преимущество хозяев Цыганков, в касание замкнувший прострел Гутьерреса. Перед перерывом Довбик реализовал одиннадцатиметровый за фол на Порту.

На старте второй половины "Жирона" забила в четвертый раз. Это Цыганков переправил в незащищенные ворота передачу Савио. Новая вспышка активности пришлась на финальные четверть часа. Для начала Довбик вырвался на свидание с кипером и элегантно подсек в дальний угол.

Далее украинец головой ассистировал ветерану Стуани. Последнее слово в поединке было за Довбиком. На 90-й минуте нападающий сборной Украины уверенно исполнил второй пенальти за матч. Хет-трик позволил Довбику вернуться в лидеры гонки бомбардиров за трофеем Пичичи (24 мяча), хотя конкуренты еще сыграют в субботу-воскресенье.

"Жирона" же завершила сезон на 3-й строчке Ла Лиги. Каталонцы одержали 25 побед и набрали 81 очко, так что будут соревноваться в Лиге чемпионов. Тем временем "Гранада" вылетела в Сегунду.

К слову, ранее составили график выступлений футбольных команд Украины на летних турнирах.

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