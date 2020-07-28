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В Україні однорічний "спартанець"встановив приголомшливий спортивний рекорд: 430 вправ на прес

Київ, Вівторок 28 липня 2020 10:29
В Україні однорічний "спартанець"встановив приголомшливий спортивний рекорд: 430 вправ на прес
Малюк з Києва встановив рекорд на прес (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Малюк з Києва встановив рекорд по вправам на прес

Українець Владислав Зайчонковський -наймолодший кроссфітер в країні. Малюкові всього 1,9 років, він ще не вміє говорити, а вже може похвалитися встановленням приголомшливого спортивного рекорду. Дитина зробила 430 безперервних повторень на прес і потрапила у Книгу рекордів України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Заняття спортом позитивно впливають на розвиток головного мозку дитини. Для нас, батьків, це один з постулатів для раннього та всебічного розвитку дитини", - розповів батько юного "спартанця" Олексій Зайончковський.

Також Лана Вєтрова опублікувала фотографію з малюком, який встановив рекорд і прокачав прес 430 разів за годину.

"Ексклюзивне фото з самим юним кросфітером! Думаю, мені пощастило сфотографуватися з цим суперменом персонально! 430 повторів вправи на прес в безперервному режимі!" - підписала Лана фото.

В Україні однорічний &quot;спартанець&quot;встановив приголомшливий спортивний рекорд: 430 вправ на прес

Владислав Зайчонковський встановив спортивний рекорд (фото: Facebook/Лана Вєтрова)

Як ми раніше писали, 32-річний українець Володимир Моісей встановив приголомшливий рекорд.

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