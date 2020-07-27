Українець встановив приголомшливий рекорд з підняття штанги: втратив руку в смерчі

Володимир Моісей встановив приголомшливий рекорд (колаж РБК-Україна)

Володимир Моісей підняв штангу вагою 250 кілограмів

32-річний українець Володимир Моісей встановив приголомшливий рекорд. Він підняв штангу вагою 250 кілограмів однією рукою, через те, що права кінцівка у нього ампутована. Чоловік втратив руку в ДТП, яка сталася з ним під Запоріжжям. Тоді потужний вихор закрутив машину і Володимир ледве вибрався з-під залізних руїн, які залишилися від авто.

Сам Володимир займається захистом прав дітей, в той нещасливий день він їхав оформляти документи 9-річного хлопчика. Коли він потрапив в біду і закривавлений, лежав біля машини, ніхто не зупинявся йому допомогти, лише одна пара стоматологів зупинилася і почала допомагати чоловікові врятуватися. Про це пише "Експрес.онлайн".

Після ампутації руки Володимир не занепав духом, а продовжив спортивну кар'єру. Довгий час він займався й ось встановив світовий рекорд у становій тязі, який зафіксований у Книзі рекордів України.

Зараз чоловік важить 93 кілограми й з легкістю підіймає штангу, яка в три рази більше, ніж він. Володимир спеціально виготовив для підняття тягарів спеціальний рюкзак. Його він виготовив з допомогою машинного троса і карабіна.

Зараз Володимир ходить в тренажерний зал чотири рази на тиждень і тренується там по 2 години. Зупинятися на досягнутому не збирається і планує й далі підкорювати спортивний Олімп.

Як ми раніше писали, майстер з Володимира-Волинського Анатолій Бойко встановив світовий рекорд.