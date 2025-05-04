"Знать тебя - себя не уважать". Блогерша Мандзюк публично поскандалила с Алхим

Украинская блогерша Елена Мандзюк поскандалила с Анной Алхим, которая на днях в очередной раз опозорилась отношением к украинскому языку.

Так, недавно Алхим вместе с сыном побывала на крестинах детей блогерши Стаси Макеевой.

Торжественное мероприятие было организовано с размахом: гостей развлекал ведущий, который проводил различные конкурсы.

Во время одного из конкурсов ведущий пригласил Анну на сцену и предложил спеть песню на украинском языке - это было главное условие задания.

Впрочем, реакция блогера оказалась неожиданной: она перекосила лицо, закатила глаза и буркнула что-то с руганью, демонстрируя свое недовольство.

Некоторые из гостей, которые стали свидетелями инцидента, не обратили на это особого внимания и даже начали смеяться.

Ведущий попытался помочь Анне, предложив вспомнить хотя бы несколько строк из песни "Червона рута", однако это лишь еще больше ее растеряло. Момент попал на видео, которое впоследствии разлетелось в TikTok.

Один из пользователей соцсети Threads поделился видео с инцидентом и оставил к нему комментарий.

"Вот было бы замечательно, если бы украинцы массово выбросили эту медийную гниду из своего инфопространства на свалку хлама...", - написал он. Блогерша Мандзюк публично поскандалила с Алхим (скриншот)

Скриншот этого сообщения опубликовала у себя в stories Елена Мандзюк.

Алхим отреагировала

Скандальная блогерша, в свою очередь, обратилась к Мандзюк в грубой форме. Она заявила, что "быть украинцем - это не только говорить на украинском языке", и высказалась крайне оскорбительно в адрес критиков.

В своей заметке блогер употребила нецензурную лексику, назвав оппонентов "пиз...болами" и "позорищем", обвинив их в "накручивании", попытках "контролировать, как кому говорить, что слушать и как дышать". Анна Алхим (фото: instagram.com/alkhim.a24)

"Умойтесь холодной водой и придите в себя", - завершила она свою тираду.

Мандзюк ответила

Елена ответила жестко и без церемоний, опубликовав эмоциональное обращение к Анне Алхим.

В нем она обвинила блогера в пророссийских взглядах, бездействии в отношении войны и токсичности. Блогерша Мандзюк публично поскандалила с Алхим (скриншот)

"Аня, иди на х*й еще раз. Слышать "как это быть украинцем" от ху*ни, которая любит Путина, них*я не делает для победы Украины, и в то же время является главной шал*вой улицы - это фарс. Пошла ты на х*й со всеми своими у*банами. У тебя в комментариях - отбор на деградантов, таких как ты. Знать тебя, следить за тобой - это, бл*ть, себя не уважать. Поэтому еще раз - ПОШЛА ТЫ НА Х*Й", - эмоционально высказалась Елена.

Также она отметила, что такая ее прямолинейность - не просто эмоция, а результат глубокого осознания ситуации, в которой оказалось общество.

"Возможно, когда-то я тоже не ожидала от себя такой прямолинейности, но, откровенно - наше общество деградирует с подобными "алхим". Пока лучшие погибают, другое болото имеет возможность разрастаться... Этого нельзя позволять", - сказала Мандзюк. Блогерша Мандзюк публично поскандалила с Алхим (скриншот)