Відсьогодні громадяни Польщі зможуть перебувати в Україні протягом 18 місяців

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні, 16 вересня 2022 року, набрав чинності Закон України "Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України" від 28 липня 2022 року № 2471-IX", - пише пресслужба.

Зазначається, що громадяни Польщі, їх подружжя та діти в незалежності від громадянства, які в'їхали на територію України для тимчасового перебування, матимуть право перебувати в країні на законних підставах протягом 18 місяців.

Водночас вони матимуть право продовжити строк свого перебування в Україні у разі наявності відповідних підтверджуючих документів. Зокрема, йдеться про: