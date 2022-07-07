"У них була лише маленька валіза": британська ТБ-зірка приютила сім'ю з України

Відома англійська телеведуча Наташа Каплінскі запросила українську сім'ю, яка через повномасштабне вторгнення РФ виїхала з рідної країни до Великої Британії в пошуках притулку, пожити у своєму будинку. Телезірка пояснює вчинок моральною потребою - раніше і її сім'я була біженцями.

Батько 49-річної журналістки Рафаель раніше був змушений покинути Південну Африку і перебратися до Британії, де йому надали політичний притулок. Сталося це після переслідувань через його участь у протестах Кейптаунського університету проти апартеїду в 1960-х роках.

Зараз Каплінскі каже, що відразу долучилася до програми з підтримки біженців з України, щоб "подарувати оселю українській родині", адже і її рідні "мали честь" отримати житло у Великій Британії.

Британська ТВ-зірка Наташа Каплінскі (фото: instagram.com/kaplinskyn)

У диктора новин (телеканали Бі-бі-сі, Channel 5, ITN та Sky News) Наташі двоє дітей - 13-річний син Арло та 12-річна дочка Анжеліка. Чоловік телеведучої - банкір Джастін Бауер.

"Я з сім'ї біженців, і мені дуже пощастило, що у мене є місце, тому я повинна була зробити крок вперед...

Коли я забрала їх чотирьох, батька, який частково осліп і тому не міг битися, мати, 12-річного хлопчика і 6-річну дівчинку, у них була всього лише невелика валіза", - розповідає вона.

Каплінскі також зазначає, що їй дуже подобаються її гості, та розуміє, що українці сумують за батьківщиною.

"Вони найчудовіша сім'я, і вони дуже вдячні, але вони просто хочуть бути вдома. Вони спілкуються по FaceTime з друзями та родиною в Україні щодня. Найгірше для них те, що вони не можуть повернутися додому", - говорить Наташа.

Українська сім'я стала проживати у Каплінскі з кінця квітня.

"Дякую всім, хто допоміг їм відчути найкраще в людстві, переживши найгірше. Молимося про кінець жахів війни", - так писали телеведуча 6 травня у своєму Instagram з нагоди першого тижня життя разом "з нашими особливими українськими гостями".

Наташа Каплінскі розповіла про сім'ю біженців з України, які стали гостями в її будинку (фото: instagram.com/kaplinskyn)