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"У них була лише маленька валіза": британська ТБ-зірка приютила сім'ю з України

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Велика Британія, Четвер 07 липня 2022 08:17
"У них була лише маленька валіза": британська ТБ-зірка приютила сім'ю з України Фото: Наташа Каплінскі, британська телеведуча (instagram.com/kaplinskyn)
Автор: Володимир Костирін

Відома англійська телеведуча Наташа Каплінскі запросила українську сім'ю, яка через повномасштабне вторгнення РФ виїхала з рідної країни до Великої Британії в пошуках притулку, пожити у своєму будинку. Телезірка пояснює вчинок моральною потребою - раніше і її сім'я була біженцями.

Про це передає The Telegraph.

Батько 49-річної журналістки Рафаель раніше був змушений покинути Південну Африку і перебратися до Британії, де йому надали політичний притулок. Сталося це після переслідувань через його участь у протестах Кейптаунського університету проти апартеїду в 1960-х роках.

Зараз Каплінскі каже, що відразу долучилася до програми з підтримки біженців з України, щоб "подарувати оселю українській родині", адже і її рідні "мали честь" отримати житло у Великій Британії.

&quot;У них була лише маленька валіза&quot;: британська ТБ-зірка приютила сім'ю з України

Британська ТВ-зірка Наташа Каплінскі (фото: instagram.com/kaplinskyn)

У диктора новин (телеканали Бі-бі-сі, Channel 5, ITN та Sky News) Наташі двоє дітей - 13-річний син Арло та 12-річна дочка Анжеліка. Чоловік телеведучої - банкір Джастін Бауер.

"Я з сім'ї біженців, і мені дуже пощастило, що у мене є місце, тому я повинна була зробити крок вперед...

Коли я забрала їх чотирьох, батька, який частково осліп і тому не міг битися, мати, 12-річного хлопчика і 6-річну дівчинку, у них була всього лише невелика валіза", - розповідає вона.

Каплінскі також зазначає, що їй дуже подобаються її гості, та розуміє, що українці сумують за батьківщиною.

"Вони найчудовіша сім'я, і вони дуже вдячні, але вони просто хочуть бути вдома. Вони спілкуються по FaceTime з друзями та родиною в Україні щодня. Найгірше для них те, що вони не можуть повернутися додому", - говорить Наташа.

Українська сім'я стала проживати у Каплінскі з кінця квітня.

"Дякую всім, хто допоміг їм відчути найкраще в людстві, переживши найгірше. Молимося про кінець жахів війни", - так писали телеведуча 6 травня у своєму Instagram з нагоди першого тижня життя разом "з нашими особливими українськими гостями".

&quot;У них була лише маленька валіза&quot;: британська ТБ-зірка приютила сім'ю з України

Наташа Каплінскі розповіла про сім'ю біженців з України, які стали гостями в її будинку (фото: instagram.com/kaplinskyn)

Раніше ми розповідали, що діти з України, які втекли від війни, можуть розраховувати у Британії на безплатні місця в літніх таборах.

Додамо також, перед цим українці розвіяли міфи про "дорогущу Британію".

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