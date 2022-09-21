Знаменитый режиссер Кшиштоф Занусси приютил у себя шесть семей из Украины

Знаменитый польский режиссер Кшиштоф Занусси приютил в своих домах шесть семей из Украины, которые из-за российского полномасштабного вторжения и войны были вынуждены покинуть свое жилье и выехать в соседнюю Польшу.

83-летний кинорежиссер, сценарист и продюсер отметил в интервью, что сам тоже в свое время пережил ужасы Второй Мировой войны, на годы которой припало детство Занусси, родившегося в Варшаве 17 июня 1939-го.

"И для меня это что-то, напоминающее детство. Я хорошо знаю, какой это ужас!" - провел он параллели с нападением РФ на Украину.

Как рассказал лауреат наград Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей, украинских беженцев он поселил в своих домах в Варшаве и в пригороде.

"У нас жило шесть семей из Украины. Мы с женой очень прониклись их судьбой. Поселили в наших домах и в Варшаве и за городом. Поместились все. При том, что были не только дети, но и домашние животные", - говорит Занусси.

Через некоторое некоторые украинцы, у которых были родные в других странах, отправились к ним. Так, кто имел родственников в Канаде - улетел за океан, и в настоящее время в доме Занусси осталось всего две семьи.

"Для меня это был новый опыт. В общем, реакция простых поляков на нужды украинцев была очень положительной. Оказалось, что у нас много людей, готовых уступить свои интересы ради общих и посвятить себя помощи другим. Мы снова, как во времена, когда занимались свержением коммунизма, вспомнили о такой вещи, как солидарность. И это в целом безумно оптимистично!" - отметил прославленный кинорежиссер.

Кшиштоф Занусси (фото: Agencja Wyborcza.pl)