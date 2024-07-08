Немецкий дизайнер поддержал украинцев и призывает людей выходить на улицы

Франк Питер Уайлд, известный активной поддержкой Украины в период полномасштабного вторжения РФ, и на этот раз продемонстрировал жест солидарности. После массированной атаки страны-агрессора по Украине немецкий стилист и дизайнер призвал людей выходить на демонстрацию под российским посольством.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Что написал Уайлд

Знаменитый немец призвал своих соотечественников выходить на улицы для поддержки нашей страны. В посте он отметил, что после очередного акта террора со стороны России ни о каких мирных переговорах речь идти не может.

"Мы выходим на демонстрацию сегодня под российским посольством в 19.00, чтобы в очередной раз требовать столь нужные Taurus и напомнить, что мирные переговоры с террористами, убивающими детей во время лечения, невозможны. Только вооруженная победа Украины может принести мир. Украина должна иметь возможность защищать своих людей и детей от России", - отметил дизайнер.

Кроме того, стилист опубликовал фото в лифте. В кадре он появился в футболке, на которой виднелась надпись "Russia is a terrorist state", и держал в руках куклу, завернутую в окровавленную ткань.

Франк Питер Уайлд поддержал украинцев (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

Таким образом Питер поддержал и украинских детей, пострадавших в результате удара оккупантов по отделению токсикологии детской больницы "Охматдет".

Реакция сети

Украинцы выразили мужчине слова благодарности за твердую и целенаправленную поддержку. Вот некоторые комментарии пользователей под постом Уайлда:

"Спасибо за поддержку Украины. Я желаю тебе всего лучшего в жизни"

"Спасибо, Франк! Помогите нам спасти наших детей"

"Не могу найти слов, чтобы выразить свою благодарность за твою сильную поддержку!"

Чем известен стилист

Франк Питер Уайлд поддерживает нашу страну с самого начала полномасштабной российско-украинской войны. Каждый день он опубликует фото из лифта, на которых позирует в сине-желтой одежде или в других вещах, направленных на поддержку Украины.

Дизайнер отмечал, что "войну Путина следует остановить, а Украина должна вернуть назад своих граждан".

Дизайнер не устает показывать фото в лифте (Фото: instagram.com/frankpeterwilde)

Что известно об ударе по "Охматдету"

8 июля под обстрелом врагов оказалась детская больница, и в результате атаки был разрушен один из корпусов. Специалисты продолжают разбирать завалы, под которыми остаются люди. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

Всего после атаки на Киев уже известно о 7 погибших. Именно в "Охматдете" подтверждена гибель 2 человек.