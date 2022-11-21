Знаки Зодиака, которые охватит успехом уже совсем скоро. А вы есть среди избранных?

Гороскоп на неделю, с 21 по 27 ноября, расскажет, кому из двенадцати знаков Зодиака больше всего повезет.

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Рак

Это время благоприятно для проведения экспериментов и секретных опытов, для принятия серьезных решений, укрепления собственного авторитета, решения запутанных ситуаций. При этом возможны конфликты из-за чрезмерной прямолинейности, саркастичности, уязвимости. Аккуратно с алкоголем, это может привести к плачевным результатам.

Дева

Все начинания для представителей знака Зодиака будут удаваться. У Дев обострится чувство справедливости, порождающее желание постоять за друзей, защитить их. Вашему окружению присущи стремительность и необдуманность поступков, а высказывания ваших друзей подчас слишком прямолинейны.

Стрелец

Астролог уверена, что это ваше время, поэтому проявите себя по полной. Благоприятно для сотрудничества с иностранными фирмами, вложений в зарубежные банки, предприятия, фирмы.