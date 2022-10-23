Восточный гороскоп 2023: какое животное станет символом года, и что ждет всех нас

Близится новый, 2023 год, символом которого по восточному гороскопу станет Черный Водяной Кролик, или Кот.

Что ждать от следующего года – читайте ниже в материале Styler.

Когда наступает год Черного Водяного Кролика по восточному календарю

Как известно, постоянной даты встречи Нового года на Востоке нет, праздник наступает во второй месяц после зимнего солнцестояния, и все время из-за цикличности луны это происходит по-разному.

2023 год Кролика начнется 22 января и продлится до 9 февраля 2024-го. Такое обозначение каждого года давно переплелось с нашими традициями празднования Нового года 1 января. Поэтому украинцы обычно считают, что новый символ вступает в свои права со сменой года в привычном нам календаре.

Каким обещает быть Черный Кролик

Основные характеристики Кролика на 2023 год – Черный, Водяной. Такое соотношение: животного, цвета и стихии случается один раз в 60 лет.

Кроме черного, возможны и другие варианты: синий, темно-синий, голубой, поскольку правящей планетой года будет Венера.

Астрологи предполагают, что 2023 год будет достаточно спокойным и гармоничным, поскольку сам Кролик (Кот) – существо ласковое, нежное, гармоничное, заботящееся о своем потомстве.

Фото: Год Кролика должен быть спокойным (pixabay)

Как встречать год Кролика

Лучше всего в семейном кругу – тихо, прилично и предсказуемо. Ведь это животное очень ценит домашний уют.

Образ следует продумать заранее. Он не должен быть кричащим, ведь символика года Кролика – удобство, уют и спокойные тона.

На праздничном столе само собой не должно быть крольчатины или зайчатины. Лучше больше овощей и фруктов. А если вспомнить параллельный символ года – Кота, то подать к столу стоит рыбку и разные блюда с ней.

Очень хорошей приметой для встречи 2023 года будет иметь рядом пушистого друга – кролика или котика.

Что ждет все 12 знаков Восточного гороскопа

Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020). Обычно Крысе хватает запасов, чтобы продержаться до лучших времен, поэтому в этом году вам лучше притаиться. Шутки с Котом могут быть очень опасны!

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009). Вам нужно работать, не отвлекаясь на провокации, в целом год будет более спокойным и плодотворным, чем предыдущий. Можно начать свое дело, проект, сколотить стартовый капитал.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010). Тигра ждет спокойный и благоприятный год, что будет способствовать отдыху и путешествиям. Можно расслабиться, ведь в будущем силы снова потребуются для работы и других хороших начинаний.

Кролик (Кот) (1963, 1975, 1987, 1999, 2011). Кролику будет все удаваться в именной год, дела будут как надо, а дома будет уютно и тепло, друзья готовы будут помогать и поддерживать во всем.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012). Вас ждет приятный и веселый год, время, когда можно и нужно выходить в свет и сиять. Дракона обязательно оценят по достоинству, что ему очень придется по душе.

Коллаж РБК-Украина: Каждый знак найдет свое место в 2023 году

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2013). Год в целом успешен, несмотря на то, что для этого нужно приложить немало стараний и усилий. Иногда вас будут посещать умиротворение и философское спокойствие.

Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014). Год успеха и возможности показать себя во всей красе, не слишком напрягаясь, что большая редкость для трудолюбивых "лошадок".

Овца (Коза) (1967, 1979, 1991, 2003, 2015). Вас ждет отличный год. Появятся покровители, которые позволят делам быстро бежать вверх.

Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016). В 2023 году все будет на высоком организационном уровне. Но, потакая своим слабостям, Обезьяна рискует потерять чувство меры. А это чревато последствиями.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Вам не помешают бдительность и осторожность, а также умение не влезать ни в какие споры и дискуссии.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018). Жизнь затихнет и мирно пойдет по накатанным рельсам. Самое время подумать о комфорте и уюте, семейном тепле. Год, между прочим, наиболее благоприятен для женитьбы.

Кабан (1971, 1983, 1995, 2007, 2019). Лучше Кабана не дергать сейчас бесполезно. Он очень устал и не прочь отдохнуть.