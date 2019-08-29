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Справжні щасливчики: астролог назвав знаки Зодіаку, яким поталанить

STYLERЖиття    29.08.2019 - 06:32
Справжні щасливчики: астролог назвав знаки Зодіаку, яким поталанить
Гороскоп везіння - кому посміхнеться удача (Колаж РБК-Україна)

Астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає неймовірна удача до кінця 2019 року

У гороскопі 2019 відомий астролог Павло Глоба назвав три знака Зодіаку, яких чекає неймовірний успіх у фінансовому плані, а також в інших аспектах життя, до кінця року.

Ці знаки Зодіаку отримають в останні місяці 2019 року не тільки великий прибуток, але їх також чекає кар'єрний ріст і благополуччя в особистих відносинах.

Телець

Представники цього знаку зможуть отримають можливість вкласти свої заощадження і примножити доходи завдяки інтуїції. Зірки будуть на боці Тельця, тому, деякі матеріальні питання вирішаться самі собою. А до грудня з'явиться можливість зробити велику покупку, яка принесе задоволення.

Лев

Представникам цього знака Зодіаку найближчим часом крупно пощастить і їх матеріальне становище почне поліпшуватися. Ймовірно, це буде новий цікавий проект або підвищення на роботі. Успіх буде закріплено у тому випадку, якщо Леви докладуть всі зусилля. Також вони повинні пам'ятати, що дохід може принести навіть захоплення або хобі.

Стрілець

У представників цього знаку може спостерігатися зараз деякий спад і навіть ситуація може йти до фінансового краху, але астролог попереджає, що найближчим часом ситуація може різко змінитися. Робота дасть більше прибутку, самим наполегливим світить підвищення. Для того, щоб закріпити результат, Стрільцям варто відкинути амбіції і кожне своє рішення ретельно обдумувати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що астрологи розповіли, кому не пощастить у вересні.

А також розповідали про те, що астролог розповів, кого чекають серйозні неприємності в любові.

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