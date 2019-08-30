Астролог назвав знаки Зодіаку, які казково розбагатіють у вересні

Гороскоп на вересень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Яким знакам Зодіаку вересень принесе неймовірну фінансову удачу - в гороскопі від Павла Глоби

Фінансовий гороскоп на вересень 2019 року підкаже, хто з представників зодіакального кола зможе розраховувати на отримання прибутку в перший місяць осені. Відомий астролог Павло Глоба у своєму прогнозі розповів про чотири знаки Зодіаку, на яких вже зовсім скоро чекає неймовірна удача.

Близнюки

У вересні 2019 року їхня гонитва за грошима нарешті почне приносити довгоочікувані плоди. Фінансове становище хоч і поступово, але впевнено піде в гору. Близнюки нарешті зможуть розслабитися і відправитися у відпустку. Тим не менш астролог радить представникам знака не забуватися і планувати витрати, також не варто давати гроші в борг.

Гороскоп на вересень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Лев

Вересень здивує представників знаку стрімким збільшення прибутку. Не варто лінуватися, бо гроші будуть пропорційні витраченим на їх добування зусиллям. Левам варто пам'ятати, що під лежачий камінь вода не тече. Крім того, вересень обіцяє нові корисні знайомства.

Терези

Початок осені 2019 буде прихильним для Терезів - на них чекає фінансова стабільність. Терези зможуть отримати вигідну пропозицію, завдяки якій вони змінять роботу, що солідно збільшить доходи цього знака Зодіаку. Астролог радить тим Терезам, які давно замислюються про новий вид діяльності, не упускати шанс.

Гороскоп на вересень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козеріг

У вересні 2019 року Козерогам нарешті вдасться розрахуватися з боргами, після чого почнеться фінансовий підйом. Астролог радить представникам знака скорегувати статті витрат і уникати необдуманих покупок і кредитів.

До речі, раніше астролог назвав знаки Зодіаку, яких у вересні можуть очікувати безгрошів'я і депресія. Експерт порадив не впадати у відчай і з гідністю пережити складний період.

Також Павло Глоба розповів, яким знакам Зодіаку доля приготувала серйозні труднощі в стосунках з коханими. Представники цих знаків можуть незабаром зіткнутися зі зрадою

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