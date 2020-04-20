На ці знаки Зодіаку чекає діра в гаманці: фінансові невдахи травня

Гороскоп на травень 2020 (колаж: РБК-Україна)

У фінансовому гороскопі на травень 2020 астрологи назвали знаки Зодіаку, яким зірки приготували грошові випробування. Хто вони, головні лузери травня - в матеріалі Styler

Гороскоп 2020 на травень попереджає деякі знаки Зодіаку про фінансові неприємності в кінці весни. Астрологи назвали трьох представників зодіакального кола, яким потрібно берегти своїх гаманці.

Кому слід бути обережними зі своїми грошима? Як уберегти себе від фінансових втрат і пережити цю весну? Кому варто перейти в режим жорсткої економії? Про все це ви можете дізнатися з нашого матеріалу.

Фінансовий гороскоп на травень: Діва

Травень для гаманця Діви буде важким і дуже важким. Особливо перша половина місяця. Астрологи рекомендують урізати свої витрати вже зараз, щоб мати "захисну подушку" в наступному місяці. Ну а ближче до кінця травня на вас чекає вигідна пропозиція або підробіток, завдяки якому ви твердо встанете на ноги у фінансовому плані й додасте пару очок до своєї професійної репутації.

Фінансовий гороскоп на травень: Скорпіон

На початку травня Скорпіона може боляче вдарити по кишені невдало виконаний або зірвавшийся проєкт. Не турбуйтеся, можливість виправити ситуацію з'явиться ближче до середини місяця, але лише для тих, хто буде готовий для цього гарненько потрудитися. А ось до кінця весни Скорпіону буде необхідний відпочинок, щоб відновити сили.

Фінансовий гороскоп на травень: Козеріг

На початку місяця у бюджеті Козерога виявиться діра, в яку спливе чимала частина вільних грошей. Причому витрати наваляться всі й одразу: ходова в машині розвалиться, коронка на зубі відлетить, улюблені туфлі протрутся. Може навіть доведеться влізти в відкладену на чорний день заначку або взяти в борг. Втім, при розумному підході боятися нічого - до кінця місяця справа піде на лад, а положення планет буде вам тільки в допомогу.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку сильно пощастить з грошима в травні.