Тиждень буде клопітким, але веселим: що чекає всі знаки Зодіаку з 20 по 26 квітня

Гороскоп на квітень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень

Гороскоп на квітень свідчить про те, що місяць буде стабільним і спокійним у всіх сферах життя. Можливі невеликі емоційні потрясіння, але в цілому більшість представників зодіакального сузір'я будуть купатися в добробуті та удачі.

Астрологи дали прогноз на тиждень, з 20 по 26 квітня, і розповіли, для кого цей період стане особливо вдалим.

Овен

У найближчий тиждень для Овнів на перший план вийде фінансова сфера. На початку тижня можливі невеликі негаразди, але у другій половині тижня все владнається. Зірки обіцяють прибуток на вихідних і радять планувати великі покупки. В любовній сфері все гаразд – можна заводити нові знайомства, призначати побачення або переходити до наступного етапу у стосунках.

Телець

Початок тижня принесе проблеми в роботі, справах і бізнесі. Не варто від них відмахуватися, оскільки в майбутньому вони потягнуть за собою додаткові неприємності. Приймати рішення треба буде швидко та оперативно, а щоб вистачило сил – використовувати будь-які прийоми для підвищення енергетики. Критику потрібно сприймати адекватно і стриматися від спілкування з токсичними людьми, не піддаватися на провокації та не вплутуватися в конфлікти.

Близнюки

Не варто ставити себе в жорсткі рамки, скористайтесь щасливим розташуванням планет і пошукайте нові джерела доходу, нові знайомства, нестандартний відпочинок. На багато життєвих ситуацій варто дивитися з оптимізмом і пам'ятати, що світ не складається тільки з чорних і білих фарб.

Рак

Цей тиждень варто присвятити складанню планів, бо найближчими днями можуть бути зриви планів, незрозумілі затримки та дрібні негаразди. Всі розпочаті справи треба доводити до кінця і максимально зосередитися на виконанні своїх завдань. Власні плани на цьому тижні астрологи рекомендують не міняти.

Лев

Левам найближчими днями варто уважніше поставитися до грошей і постаратися економити. Свій час і сили не варто розтрачувати на другорядні справи. Загалом тиждень буде дуже продуктивним і дозволить поліпшити настрій, самопочуття. В любовній сфері варто бути обачнішими, через те, що вірогідні спалахи ревнощів або поява третьої особи. Варто бути стриманішим, тому, що емоції можуть призвести до серйозних незворотних наслідків.

Діви

У середині тижня можливі раптові перепади настрою і можуть бути ситуації, коли все буде бачитися в чорному кольорі. Астрологи радять не впадати в паніку, а продовжувати виконувати намічене, оскільки це короткий період і до вихідних все кардинально зміниться. На вихідних можливі любовні пригоди, знайомства або романтичний вечір з близькою людиною.

Терези

Тиждень буде спокійним і гармонійним, місцями навіть нудним. Ніяких серйозних потрясінь і змін зірки Терезам не обіцяють. У любові варто бути більш чуйним і добрішим, у справах – допомагати колегам. Також астрологи рекомендують найближчими днями фліртувати та призначати побачення – все вийде.

Скорпіон

Якщо ви хотіли позбутися шкідливої звички або викинути щось непотрібне – настає найкращий час. В справах і любові не випускайте з уваги важливі речі й це допоможе зберегти стабільність в разі несподіваних і різких змін. Можуть бути позапланові зміни 23 і 24 квітня, оскільки планети змінять свою енергетику. Не давайте в ці дні нікому обіцянок і не вимагайте нічого силою.

Стрілець

На перший план знову виходить позбавлення від образ і злості. Варто відпустити весь негатив і перестати злитися на оточення. У фінансових справах, особливо 21 і 22 квітня, варто проявити обережність. Найближчими днями варто бути фізично активними та не поринати надовго в апатію і бездіяльність.

Козоріг

Недоброзичливці можуть почати розпускати про вас чутки, але потрібно нагадати людям, щоб вони ретельно перевіряли інформацію. Не варто у ці дні брехати або прикидатися і проблеми вирішаться самі собою. У вихідні дні загостриться інтуїція і варто звернути увагу на знаки від Всесвіту, тому, що ймовірний стрімкий розвиток в амурних справах.

Водолій

Будьте обережні в спілкуванні, оскільки в ваше коло може затесатися брехлива людина. Цього тижня постарайтеся налагодити контакт з самими вірними друзями, з якими можна й у вогонь, і у воду. Будьте дуже уважні до того, хто що сказав і зробив, бо це допоможе вам швидко розібратися з негараздами. Вдома постарайтеся не провокувати скандали та конфлікти.

Риби

Тиждень буде непростий і варто скласти запасний план на випадок невдач. Можуть бути незаплановані зміни, які виб'ють з колії. У спілкуванні з друзями та близькими варто навчитися говорити слово "ні", це допоможе уникнути серйозних проблем. Час варто присвятити особистим справам і роботі вдома. Можливо на цьому тижні буде шанс реалізувати старі плани.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали прогноз для всіх знаків Зодіаку на літо.