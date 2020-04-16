Гроші потечуть рікою: на ці знаки Зодіаку чекає фінансова удача у травні

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астрологи у фінансовому гороскоп на травень 2020 назвали найвезучіші знаки Зодіаку

Гороскоп 2020 на травень розповість про знаки Зодіаку, які в травні будуть обдаровані фінансовим благословенням планет. Кінець весни подарує їм везіння в грошах, що припливуть комусь у руки без особливих зусиль, а комусь все ж доведеться попотіти. Астрологи назвали відразу кілька представників зодіакального кола, яким у травні усміхнеться удача.

Хто ці щасливчики і як не упустити свій шанс - у матеріалі Styler.

Фінансовий гороскоп на травень: Овни

У травні Овни будуть при грошах, навіть якщо не стануть надто напружуватися заради заробітків. Як мінімум, їм вдасться зберегти вже наявні, а приклавши певні зусилля і обзавестися вагомою сумою на додаткові витрати. Постарайтеся знайти їй гідне застосування: вигідно вкласти, здійснити давно задуману велику покупку, приберегти. А ось наприкінці місяця можливі перебої з грошима, і ваша передбачливість буде дуже до речі.

Фінансовий гороскоп на травень: Раки

Ракам гроші дадуться в праці, а ось шанси приманити фінансову удачу зростуть при роботі в команді. Астрологи радять саме зараз ударно попрацювати, щоб до кінця травня пожинати перші плоди своїх зусиль. Якщо шукаєте спонсора, він скоро з'явиться на горизонті, головне - підготувати солідну презентацію. Єдине, що може штовхнути Раків в боргову яму, це пристрасть до імпульсивних покупок. Тримайте себе в руках.

Фінансовий гороскоп на травень: Стрільці

Стрільцям доведеться напружитися, адже тим з них, хто візьметься за справу з розумом, обов'язково вдасться отримати прибуток. В цілому у Стрільців все відносно стабільно: серйозних втрат не передбачається, а ось вливання залежать виключно від них самих! Час добре підходить для налагодження ділових контактів, підготовки ґрунту для майбутніх звершень. Бажаєте зробити велику покупку або вкладення - досконально прораховуйте ризики.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку у травні почнуть життя з чистого аркуша. На них чекають просто приголомшливі зміни.