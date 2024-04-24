Понадобится только микроволновка: шеф-повар показал, как быстро почистить чеснок (видео)

Микроволновая печь - это незаменимый помощник на кухне. Мало кто знает, что такой прибор можно использовать для быстрой очистки чеснока.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу шеф-повара Анатолия Добровольского.

Детали способа

Нужно положить зубчики чеснока в миску и отправить ее в микроволновку на 15-20 секунд при максимальной мощности.

После чего достаньте тарелку и легко снимите чесночную шелуху. Шеф-повар отметил, что такой способ действительно работает и может существенно ускорить приготовление пищи.

Как оказалось, с помощью такого способа можно чистить лук.

Чтобы очистить лук в микроволновке, нужно сделать следующее:

очистите лук от верхнего слоя кожуры

поместите лук в микроволновку

установите мощность микроволновки на 700 Вт

готовьте лук в течение 30 секунд

через 30 секунд кожура лука также легко отойдет

При нагревании в микроволновке клетки чеснока и лука разрываются, в результате чего кожица легко сдирается.

Как очистить в воде или в кастрюле

Отделите все зубчики от головки и сложите в тарелку. Все залейте холодной водой и оставьте примерно на полчаса.

За это время шелуха впитает жидкость и легко снимется.

Для второго способа возьмите кастрюлю с крышкой, положите зубчики чеснока и накройте крышкой. Кастрюлю хорошо потрясите несколько раз.

В результате шелуха отшелушится от чеснока.

Следует отметить, что такой способ не всегда работает, ведь многое зависит от силы, с которой человек трясет кастрюлю и самого чеснока.