Понадобится только микроволновка: шеф-повар показал, как быстро почистить чеснок (видео)
Микроволновая печь - это незаменимый помощник на кухне. Мало кто знает, что такой прибор можно использовать для быстрой очистки чеснока.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу шеф-повара Анатолия Добровольского.
Детали способа
Нужно положить зубчики чеснока в миску и отправить ее в микроволновку на 15-20 секунд при максимальной мощности.
После чего достаньте тарелку и легко снимите чесночную шелуху. Шеф-повар отметил, что такой способ действительно работает и может существенно ускорить приготовление пищи.
Как оказалось, с помощью такого способа можно чистить лук.
Чтобы очистить лук в микроволновке, нужно сделать следующее:
- очистите лук от верхнего слоя кожуры
- поместите лук в микроволновку
- установите мощность микроволновки на 700 Вт
- готовьте лук в течение 30 секунд
- через 30 секунд кожура лука также легко отойдет
При нагревании в микроволновке клетки чеснока и лука разрываются, в результате чего кожица легко сдирается.
@dobrovolskyi_hchef Lifehack с гирляндой. #garlic #foodie оригинальный звук - Anatolii Dobrovolskyi
Как очистить в воде или в кастрюле
Отделите все зубчики от головки и сложите в тарелку. Все залейте холодной водой и оставьте примерно на полчаса.
За это время шелуха впитает жидкость и легко снимется.
Для второго способа возьмите кастрюлю с крышкой, положите зубчики чеснока и накройте крышкой. Кастрюлю хорошо потрясите несколько раз.
В результате шелуха отшелушится от чеснока.
Следует отметить, что такой способ не всегда работает, ведь многое зависит от силы, с которой человек трясет кастрюлю и самого чеснока.
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