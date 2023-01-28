Сколько может храниться чеснок, и есть ли у него срок годности

Чеснок - одна из самых популярных приправ в мире, и большинство из нас использует его почти каждый раз, когда готовит.

Сколько он может храниться дома, и есть ли у него срок годности, рассказали в FoodNetwork.

Как долго хранится чеснок?

Срок годности чеснока во многом зависит от того, где вы его храните. Чем меньше вы разбиваете луковицу, тем дольше она хранится.

Как долго хранятся чесночные луковицы?

Целые луковицы чеснока хранятся от 3 до 6 месяцев при правильном хранении вдали от тепла и влаги. Сохраняйте слои на луковицах неповрежденными и они будут лежать дольше.

Как долго хранятся зубчики чеснока?

Неочищенные зубчики чеснока, оставленные в оболочке, хранятся около 3 недель. Оставьте как можно больше шелухи на зубчиках, чтобы защитить их от влаги.

Как долго хранятся очищенные зубчики чеснока?

Целые очищенные зубчики чеснока должны храниться в холодильнике около недели.

Как понять, что чеснок испортился?

Луковицы чеснока должны иметь пухлые твердые зубчики, плотно покрытые белой или пурпурной шелухой. Не обращайте внимания, если вы видите сморщенную и коричневую шелуху, или если зубчики мягкие при нажатии. Зеленые ростки на верхушке луковицы являются признаком неправильного хранения, поэтому избегайте такого чеснока.

После очистки зубчики должны быть тугими и белыми или цвета слоновой кости; коричневые пятна или кашицеобразные пятна являются признаком брака и ухудшения вкуса.

Опасен ли испорченный чеснок?

Хотя это случается редко, испорченный чеснок может вызвать у вас заболевание. Чеснок может содержать вызывающие ботулизм споры, которые при определенных условиях могут стать активными.

Несмотря на низкий риск, лучше выбрасывать чеснок с признаками порчи.