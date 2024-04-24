Знадобиться лише мікрохвильовка: шеф-кухар показав, як швидко почистити часник (відео)
Мікрохвильова піч - це незамінний помічник на кухні. Мало хто знає, що такий прилад можна використовувати для швидкого очищення часнику.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку шеф-кухаря Анатолія Добровольського.
Деталі способу
Потрібно покласти зубчики часнику в миску та відправити її в мікрохвильову піч на 15-20 секунд за максимальної потужності.
Після чого дістаньте тарілку і легко зніміть часникове лушпиння. Шеф-кухар зазначив, що такий спосіб дійсно працює і може суттєво пришвидшити приготування їжі.
Як виявилось, за допомогою такого способу можна чистити і цибулю.
Щоб очистити цибулю в мікрохвильовій печі, потрібно зробити наступне:
- очистіть цибулю від верхнього шару шкірки
- помістіть цибулю в мікрохвильову піч
- встановіть потужність мікрохвильової печі на 700 Вт
- готуйте цибулю протягом 30 секунд
- через 30 секунд шкірка цибулі також легко відійде
При нагріванні в мікрохвильовій печі клітини часнику і цибулі розриваються, в результаті чого шкірка легко здирається.
@dobrovolskyi_hchef Lifehack with garlic. #garlic #foodie оригінальний звук - Anatolii Dobrovolskyi
Як очистити у воді або в каструлі
Відокремте всі зубчики від головки і складіть у тарілку. Все залийте холодною водою та залиште приблизно на пів години.
За цей час лушпиння вбере рідину і легко зніметься.
Для другого способу візьміть каструлю з кришкою, покладіть зубчики часнику та накрийте кришкою. Каструлю добре потрясіть кілька разів.
В результаті лушпиння відлущиться від часнику.
Варто зазначити, що такий спосіб не завжди працює, адже багато залежить від сили, з якою людина трясе каструлю і самого часнику.
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