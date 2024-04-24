ua en ru
Ср, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Знадобиться лише мікрохвильовка: шеф-кухар показав, як швидко почистити часник (відео)

Середа 24 квітня 2024 14:55
UA EN RU
Знадобиться лише мікрохвильовка: шеф-кухар показав, як швидко почистити часник (відео) Як швидко почистити часник в мікрохвильовці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мікрохвильова піч - це незамінний помічник на кухні. Мало хто знає, що такий прилад можна використовувати для швидкого очищення часнику.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку шеф-кухаря Анатолія Добровольського.

Деталі способу

Потрібно покласти зубчики часнику в миску та відправити її в мікрохвильову піч на 15-20 секунд за максимальної потужності.

Після чого дістаньте тарілку і легко зніміть часникове лушпиння. Шеф-кухар зазначив, що такий спосіб дійсно працює і може суттєво пришвидшити приготування їжі.

Як виявилось, за допомогою такого способу можна чистити і цибулю.

Щоб очистити цибулю в мікрохвильовій печі, потрібно зробити наступне:

  • очистіть цибулю від верхнього шару шкірки
  • помістіть цибулю в мікрохвильову піч
  • встановіть потужність мікрохвильової печі на 700 Вт
  • готуйте цибулю протягом 30 секунд
  • через 30 секунд шкірка цибулі також легко відійде

При нагріванні в мікрохвильовій печі клітини часнику і цибулі розриваються, в результаті чого шкірка легко здирається.

@dobrovolskyi_hchef Lifehack with garlic. #garlic #foodie оригінальний звук - Anatolii Dobrovolskyi

Як очистити у воді або в каструлі

Відокремте всі зубчики від головки і складіть у тарілку. Все залийте холодною водою та залиште приблизно на пів години.

За цей час лушпиння вбере рідину і легко зніметься.

Для другого способу візьміть каструлю з кришкою, покладіть зубчики часнику та накрийте кришкою. Каструлю добре потрясіть кілька разів.

В результаті лушпиння відлущиться від часнику.

Варто зазначити, що такий спосіб не завжди працює, адже багато залежить від сили, з якою людина трясе каструлю і самого часнику.

Раніше ми повідомляли, скільки може зберігатися часник, і чи має він термін придатності.

Також ми писали, як виростити часник на балконі за 10 днів.

Читайте РБК-Україна в Google News
мікрохвильовка мікрохвильова піч
NEWS
Фальстарт? У Раді відреагували на скандальне рішення МЗС щодо консульських послуг для чоловіків
Фальстарт? У Раді відреагували на скандальне рішення МЗС щодо консульських послуг для чоловіків