Знадобиться лише мікрохвильовка: шеф-кухар показав, як швидко почистити часник (відео)

Мікрохвильова піч - це незамінний помічник на кухні. Мало хто знає, що такий прилад можна використовувати для швидкого очищення часнику.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку шеф-кухаря Анатолія Добровольського.

Деталі способу

Потрібно покласти зубчики часнику в миску та відправити її в мікрохвильову піч на 15-20 секунд за максимальної потужності.

Після чого дістаньте тарілку і легко зніміть часникове лушпиння. Шеф-кухар зазначив, що такий спосіб дійсно працює і може суттєво пришвидшити приготування їжі.

Як виявилось, за допомогою такого способу можна чистити і цибулю.

Щоб очистити цибулю в мікрохвильовій печі, потрібно зробити наступне:

очистіть цибулю від верхнього шару шкірки

помістіть цибулю в мікрохвильову піч

встановіть потужність мікрохвильової печі на 700 Вт

готуйте цибулю протягом 30 секунд

через 30 секунд шкірка цибулі також легко відійде

При нагріванні в мікрохвильовій печі клітини часнику і цибулі розриваються, в результаті чого шкірка легко здирається.

Як очистити у воді або в каструлі

Відокремте всі зубчики від головки і складіть у тарілку. Все залийте холодною водою та залиште приблизно на пів години.

За цей час лушпиння вбере рідину і легко зніметься.

Для другого способу візьміть каструлю з кришкою, покладіть зубчики часнику та накрийте кришкою. Каструлю добре потрясіть кілька разів.

В результаті лушпиння відлущиться від часнику.

Варто зазначити, що такий спосіб не завжди працює, адже багато залежить від сили, з якою людина трясе каструлю і самого часнику.