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Упали на 27%. На какие продукты за полгода снизились цены в Украине

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Украина, Пятница 09 июня 2023 09:43
Упали на 27%. На какие продукты за полгода снизились цены в Украине Как изменились цены на продукты в Украине (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В начале года цены на определенные категории товаров заметно подпрыгнули, и это было связано со многими факторами. Однако позже ситуация стала стабилизироваться вместе с ценами.

Как изменились цены на продукты с января по июнь - читайте ниже в материале Styler.

Продуктовая корзина

По данным аналитиков Zakaz.ua, больше всего упала цена на яйца - на целых 27%. То есть, если полгода назад средняя цена яиц составляла 74 гривны, то в июне это примерно 54 гривны.

Кроме того, снизилась цена и на муку на 8%. Стоимость хлеба и батона также снизилась на 5%.

Из инфографики видно, что из основных составляющих продуктовой корзины больше всего подорожало молоко - на 10%.

Упали на 27%. На какие продукты за полгода снизились цены в Украине

Инфографика: zakaz.ua

Цены на овощи

Больше всего среди популярных овощей подешевела свекла. Сейчас средняя цена составляет почти 7 гривен: цена упала на 40%.

Также на 15% снизилась и цена на помидоры - на 15%, а также на 16% упала цена на чеснок. Популярные огурцы снизились всего на 9% и, таким образом, стоят сейчас примерно 78 гривен.

Однако эксперты прогнозируют удешевление еще нескольких групп товаров с появлением сезонных и выращенных в Украине.

Упали на 27%. На какие продукты за полгода снизились цены в Украине

Инфографика: zakaz.ua

Цены на фрукты

Среди популярных за полгода фруктов лидеры таковы:

  • бананы - снизились на 14%;
  • апельсины - подешевели на 11%;
  • лимоны - упали на 9%.

Однако самые популярные фрукты - яблоки - прибавили в цене 131% по сравнению с январем 2023 года. Сегодня средняя цена за килограмм яблок составляет 42,90 гривны.

Упали на 27%. На какие продукты за полгода снизились цены в Украине

Инфографика: zakaz.ua

Раньше мы писали, на какой салатный овощ в Украине существенно упала цена.

Читайте также, сколько сейчас стоит малина в Киеве.

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