"Змусили" или "заставили": языковед объяснил, какую ошибку мы постоянно совершаем в этих словах

Когда нам нужно обозначить ситуацию, где кто-то делает что-то не по своей воле, мы используем преимущественно два слова - "змусили" или "заставили". Однако одно из них мы говорим неправильно и вовсе не в том значении, которое оно имеет в действительности.

Как говорить правильно слова "змусили" и "заставили", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда и педагога Александра Авраменко на канале в YouTube .

По словам эксперта, когда мы говорим, что "його заставили", мы имеем в виду, что кто-то делает что-то не по собственной воле. Однако использовать слово "заставили" в таком смысле неправильно. И в действительности, это слово имеет другое значение.

"Сегодня предлагаю разобраться, почему неправильно говорить так: "Мене заставили пити молоко" или "Не заставляйте дітей спати". Потому что слово "заставили" имеет другое значение", - подчеркнул Александр Авраменко.

Он добавил, что в украинском языке слово "заставили" употребляется в двух значениях.

"Во-первых, "заставити" можно вещь в ломбарде, то есть отдать кредитору в залог. Во-вторых, "заставити" можно комнату мебелью, то есть наполнять комнату какими-нибудь предметами", - объяснил языковед.

А вот в случаях, когда нам нужно сказать, что кто-то делает что-то не по своей воле, нужно использовать слово "змусили".

"А какое же слово употребить в предложении "мене заставили пити молоко" или "не заставляйте дітей спати"? Правильно говорить "примусили" или "змусили". Итак, "меня "примусили" пити молоко" и "не змушуйте (примушуйте) дітей лягати спати", - дал ответ Александр Авраменко.