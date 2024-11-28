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10 слов-суржиков, которые нужно выбросить из своей речи: некоторые мы используем каждый день

Четверг 28 ноября 2024 08:00
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10 слов-суржиков, которые нужно выбросить из своей речи: некоторые мы используем каждый день Какие 10 слов-суржиков мы говорим каждый день и их нужно забыть (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Суржик - это смешивание элементов украинского языка с другими, чаще всего с русским. Хотя многие слова звучат нам знакомо и мы используем их каждый день, они чужеродны для нашей речи.

Какие слова-суржики из русского языка нужно навсегда выбросить из своего лексикона, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Об'явлення

Происходит от русского слова "объявление". На украинском будет правильно: "оголошення"

Договор

Это слово заимствовано из русского языка и в украинском есть только одна форма: "договір"

Пропуск

Происходит из русского языка, где часто используется: пропуск, допуск, доступ. Українською: "перепустка"

Уборка

В украинском языке нет такого слова и оно не используется ни в контексте "уборка урожая", ни в контексте "уборка дома". По-русски правильно: "прибирання".

Печатати

В украинском языке есть слово "печатка", но когда мы набираем определенный текст, правильно говорить: "друкувати".

Відправити

Происходит от русского "отправить". Однако в украинском языке правильно: "надіслати".

Получати

Если вы говорите о том, что вам нужно на почту, чтобы "получити" бандероль, то правильно сказать: "отримати".

Розсчитати

Происходит от русского "посчитать" или "подсчитать". Правильно сказать по-украински: "розрахувати".

Поставити підпис

Это суржик и калька из русского языка, потому что украинцы должны говорить: "підписати".

Устраювати

Классическое слово-суржик, которое происходит от русского "устраивать". По-украински можно сказать так: "влаштувати" или "організувати".

Ранее мы писали о том, что не так со словосочетаниями "вільна вакансія" и "пам'ятний рекорд".

А еще рассказывали о том, какими украинскими словами следует заменить суржик "горбушка".

При написании материала использованы источники: Словарь заимствованных слов, Мова-ДНК нації, Толковый словарь, Литопис.

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