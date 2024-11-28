10 слов-суржиков, которые нужно выбросить из своей речи: некоторые мы используем каждый день
Суржик - это смешивание элементов украинского языка с другими, чаще всего с русским. Хотя многие слова звучат нам знакомо и мы используем их каждый день, они чужеродны для нашей речи.
Какие слова-суржики из русского языка нужно навсегда выбросить из своего лексикона, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Об'явлення
Происходит от русского слова "объявление". На украинском будет правильно: "оголошення"
Договор
Это слово заимствовано из русского языка и в украинском есть только одна форма: "договір"
Пропуск
Происходит из русского языка, где часто используется: пропуск, допуск, доступ. Українською: "перепустка"
Уборка
В украинском языке нет такого слова и оно не используется ни в контексте "уборка урожая", ни в контексте "уборка дома". По-русски правильно: "прибирання".
Печатати
В украинском языке есть слово "печатка", но когда мы набираем определенный текст, правильно говорить: "друкувати".
Відправити
Происходит от русского "отправить". Однако в украинском языке правильно: "надіслати".
Получати
Если вы говорите о том, что вам нужно на почту, чтобы "получити" бандероль, то правильно сказать: "отримати".
Розсчитати
Происходит от русского "посчитать" или "подсчитать". Правильно сказать по-украински: "розрахувати".
Поставити підпис
Это суржик и калька из русского языка, потому что украинцы должны говорить: "підписати".
Устраювати
Классическое слово-суржик, которое происходит от русского "устраивать". По-украински можно сказать так: "влаштувати" или "організувати".
Ранее мы писали о том, что не так со словосочетаниями "вільна вакансія" и "пам'ятний рекорд".
А еще рассказывали о том, какими украинскими словами следует заменить суржик "горбушка".
При написании материала использованы источники: Словарь заимствованных слов, Мова-ДНК нації, Толковый словарь, Литопис.