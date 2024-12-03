"Перчатки", "рукавиці" и "рукавички": когда и какое слово нужно говорить в украинском языке

В Украину пришла зима, а вместе с ней мы вытащили из шкафов все элементы теплой одежды – шапки, шарфы и "рукавички". Большинство украинцев в разговоре употребляет слово "перчатки", указывая на "рукавиці" или "рукавички", но это ошибка.

Когда нужно говорить "рукавиці", а когда "рукавички" и почему не стоит использовать слово "перчатки", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда и педагога Александра Авраменко на канале в YouTube.

По словам Александра Авраменко, слова "перчатки" в украинских словарях нет и это - суржик и калька из русского языка. А в украинском языке есть свои соответствия - "рукавиці" и "рукавички".

"Наши словари знают два слова - рукавиці и рукавички. Но они обозначают не одно и то же", - пояснил языковед.

Авраменко добавил, что "рукавиці" - это те, которые имеют только одно отделение для большого пальца. А вот "рукавички" - это те, у которых пять отверстий, для каждого пальца руки.

"А вот боксерские могут быть и "рукавички", и "рукавиці" - в зависимости от размера", - подчеркнул языковед.

Кстати, "рукавиці" эффективнее сохраняют тепло рук, чем "рукавички", поскольку по отдельности пальцы быстрее замерзают. Зимние "рукавиці" вяжут из шерсти, но они также могут быть изготовлены из кожи, трикотажа и других материалов.

"Мітенки" - это кожаные перчатки "без пальцев". Такие используют байкеры и поклонники мотоспорта.

А вот варежки для защиты от сверхвысоких температур, которые используют сталевары, стеклодувы и сварщики, называются вачеги.

Перчатки в древности еще называли пальчатка. Сейчас это слово считается редко употребляемым.