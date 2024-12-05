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"Змусили" або "заставили": мовознавець пояснив, яку помилку ми постійно робимо у цих словах

Четвер 05 грудня 2024 08:00
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"Змусили" або "заставили": мовознавець пояснив, яку помилку ми постійно робимо у цих словах Коли правильно казати слова "змусили" та заставили" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Коли нам потрібно позначити ситуацію, де хтось робить щось не по своїй волі, ми використовуємо переважно два слова - "змусили" або "заставили". Однак одне з них ми кажемо неправильно і зовсім не у тому значенні, яке воно має насправді.

Як казати правильно слова "змусили" та "заставили", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця та педагога Олександра Авраменко на каналі в YouTube.

За словами експерта, коли ми кажемо, що "його заставили", ми маємо на увазі, що хтось щось робить не з власної волі. Однак використовувати слово "заставили" у такому значенні неправильно. І насправді це слово має інше значення.

"Сьогодні пропоную розібратися, чому неправильно казати так: "Мене заставили пити молоко" або "Не заставляйте дітей спати". Бо слово "заставили" має інше значення", - наголосив Олександр Авраменко.

Він додав, що в українській мові слово "заставили" вживається у двох значеннях.

"По-перше, заставити можна річ у ломбарді, тобто віддати кредиторові у заставу. По-друге, заставляти можна кімнату меблями, тобто наповнювати кімнату якимись предметами", - пояснив мовознавець.

А от у випадках, коли нам потрібно сказати, що хтось щось робить не зі своєї волі, потрібно використовувати слово "змусили".

"А яке ж слово вжити у реченні "мене заставили пити молоко" або "не заставляйте дітей спати"? Правильно казати "примусили" або "змусили". Отже, "мене примусили пити молоко" і "не змушуйте (примушуйте) дітей лягати спати", - дав відповідь Олександр Авраменко.

Раніше ми писали про те, як правильно казати українською - "перчатки", "рукавиці" або "рукавички".

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