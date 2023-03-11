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Смешайте стиральный порошок с этим средством и вы не узнаете свое белье

Стиральный порошок следует смешивать с этим средством (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Качество стирки зависит не только от режима, степени загрязненности и стоимости стирального порошка. Следует учитывать много нюансов, а иногда - прибегать к лайфхакам, которые помогут улучшить этот процесс.

Об этом читайте ниже в материале Styler.

Как частая стирка портит белье

Не секрет, что частая стирка приводит к ускоренному износу белья, особенно - цветного. Со временем красочная одежда тускнеет, сереет и начинает выглядеть совсем непрезентабельно.

К счастью, остановить этот неприятный процесс и даже вернуть белью прежний вид, можно.

Для этого нужно использовать одну добавку, предназначенную для стирального порошка.

Что добавить в средство для стирки

Оказывается, что моющее средство отлично "сработает" в сочетании с самой обычной поваренной солью.

Использовать нужно одну столовую ложку хлорида натрия на одну стирку.

Секрет в том, что стиральный порошок при смешивании с солью будет лучше вымываться из ткани. Таким образом одежда будет сохранять яркий цвет, даже если стирать вы ее будете часто.

Интересно, что смешивание порошка с солью также помогает вернуть прежний вид тем вещам, которые давно побледнели.

А для возвращения цвета белье совсем не обязательно стирать. Иногда достаточно просто подержать вещи в теплой соленой воде в течение получаса.

Читайте также, о каких режимах стиральной машины мы часто забываем.

Кроме того, мы писали, как стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы они не портились.

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