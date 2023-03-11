Смешайте стиральный порошок с этим средством и вы не узнаете свое белье

Как частая стирка портит белье

Не секрет, что частая стирка приводит к ускоренному износу белья, особенно - цветного. Со временем красочная одежда тускнеет, сереет и начинает выглядеть совсем непрезентабельно.

К счастью, остановить этот неприятный процесс и даже вернуть белью прежний вид, можно.

Для этого нужно использовать одну добавку, предназначенную для стирального порошка.

Что добавить в средство для стирки

Оказывается, что моющее средство отлично "сработает" в сочетании с самой обычной поваренной солью.

Использовать нужно одну столовую ложку хлорида натрия на одну стирку.

Секрет в том, что стиральный порошок при смешивании с солью будет лучше вымываться из ткани. Таким образом одежда будет сохранять яркий цвет, даже если стирать вы ее будете часто.

Интересно, что смешивание порошка с солью также помогает вернуть прежний вид тем вещам, которые давно побледнели.

А для возвращения цвета белье совсем не обязательно стирать. Иногда достаточно просто подержать вещи в теплой соленой воде в течение получаса.