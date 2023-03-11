Змішайте пральний порошок з цим засобом і ви не впізнаєте свою білизну

Як часте прання псує білизну

Не секрет, що часте прання призводить до пришвидшеного зносу білизни, особливо - кольорової. З часом барвистий одяг тьмяніє, сіріє і починає виглядати геть непрезентабельно.

На щастя, зупинити цей неприємний процес і навіть повернути білизні колишній вигляд, можна.

Для цього потрібно використати одну добавку, призначену для прального порошку.

Що додати до засобу для прання

Виявляється, що миючий засіб відмінно "спрацює" в поєднанні зі звичайнісінькою кухонною сіллю.

Використовувати потрібно одну столову ложку натрію хлориду на одне прання.

Секрет в тому, що пральний порошок при змішуванні з сіллю буде краще вимиватися з тканини. Таким чином одяг зберігатиме яскравий колір, навіть якщо прати ви його будете часто.

Цікаво, що змішування порошку з сіллю також допомагає повернути колишній вигляд тим речам, які давно зблідли.

А для повернення кольору білизну зовсім не обов'язково прати. Іноді досить просто потримати речі у теплій солоній воді протягом півгодини.