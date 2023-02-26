Режимы стиральной машины, о которых мы часто забываем. Они экономят время и деньги

На панели управления стиральной машины мы можем увидеть множество опций, но пользуемся обычно двумя-тремя. А зря. Ведь существует очень много режимов, которыми следует научиться управлять.

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Быстрая стирка

Такой режим есть в каждой автоматической стиральной машине. Он может иметь разные названия: "Экспресс-стирка", "Быстрая стирка" и т. д.

Суть режима в том, что он поможет быстро и без лишних трат электроэнергии и воды освежить повседневные вещи. Особенно актуально это летом, когда футболки, шорты или вещи для тренировки немного пропахли вами, но не имеют сложных загрязнений.

Кроме того вы сэкономите и стиральное средство, ведь для быстрой стирки его не стоит добавлять слишком много, иначе оно плохо выполощется.

Антиаллергическая стирка

Режим "Антиаллергия" есть в современных стиральных машинах. Во время такой стирки, чтобы устранить возможные аллергены, используется многократное полоскание или горячий пар.

Гипоаллергенная стирка обеспечивает более качественную очистку вещей от наиболее распространенных раздражителей: пыли, дыма, пылевых клещей и т. д.

Кроме того, бывает так, что потребителям также трудно найти стиральный порошок для аллергиков. Поэтому для гипоаллергенной программы можно даже не использовать моющее средство. Ведь стирка происходит при высоких температурах (70-90 градусов), то есть происходит дезинфекция одежды в стиральной машине.

Важно помнить, что деликатные ткани в таком режиме стирать нельзя, ведь они могут повредиться. А вот для хлопкового постельного белья антиаллергенный режим подойдет.

Отсроченная стирка

Чтобы запустить стирку в то время, которое вам удобно, следует выбрать приложение и установить таймер. Обычно отсрочка длится от 1 до 24 часов.

Таким режимом следует пользоваться, чтобы избегать залеживания мокрого белья в барабане. Если вы целый день на работе и вывесить некому, поставьте стирку так, чтобы она закончилась перед вашим возвращением.