Изменит способ вашего общения. Что такое RCS и чем он отличается от SMS и iMessage

В мире мобильных коммуникаций существует несколько различных протоколов обмена сообщениями, каждый из которых предлагает свои уникальные преимущества и возможности. Один из - RCS, который активно продвигается как альтернатива традиционным SMS и популярному iMessage от Apple. Но что именно представляет собой RCS и чем он отличается от привычных нам способов обмена сообщениями?

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Что такое SMS

Служба коротких сообщений (SMS) - один из самых распространенных протоколов обмена сообщениями на планете. Он берет свое начало с самых ранних дней мобильных технологий.

В декабре 1992 года Нил Папуорт, в то время инженер Vodafone, отправил первое SMS-сообщение, пожелав своему начальнику "Веселого Рождества". К началу 2011 года примерно 80 процентов всех пользователей мобильных телефонов в мире - по оценкам, 3,5 миллиарда человек - ежемесячно отправляли SMS-сообщения.

Однако сегодня у этого стандарта есть некоторые существенные недостатки. SMS-сообщения ограничены 160 символами, а отправляемые вами тексты не могут содержать фотографии, видео, аудиофайлы или GIF-изображения.

Для этого мобильные телефоны давно перешли на вспомогательный протокол, известный как служба мультимедийных сообщений (MMS), но у него тоже есть свои технические ограничения, включая печально низкие ограничения на размер сообщений. SMS также не поддерживает сквозное шифрование.

Но несмотря на то, что SMS кажется устаревшим в эпоху, которой правят платформы мгновенного обмена сообщениями, у него есть одно определяющее преимущество: SMS-сообщения направляются через мобильную сеть вашего оператора, а значит, для использования этой технологии не требуется тарифный план на передачу данных.

Этот факт означает, что SMS часто служила резервной копией для более продвинутых протоколов, включая iMessage от Apple.

Что такое RCS

RCS - это сокращение от Rich Communication Services (Расширенные службы обмена сообщениями), хотя иногда его также называют "Расширенным Мессенджером". В любом случае, он часто позиционируется как замена SMS и MMS следующего поколения.

RCS позволяет пользоваться многими функциями, которые раньше были доступны только на сторонних платформах обмена сообщениями, таких как WhatsApp.

Например, Универсальный профиль RCS включает полную поддержку подтверждения прочтения и индикаторов набора текста. Он также может облегчить групповые чаты и позволяет пользователям отправлять изображения, видео и аудиоклипы с высоким разрешением. С начала этого года реализация RCS от Google также по умолчанию предлагает сквозное шифрование (E2EE) как для индивидуальных, так и для групповых чатов.

В отличие от SMS-сообщений, сообщения RCS направляются через мобильное соединение для передачи данных или по Wi-Fi, при этом SMS служит резервной копией. По этой причине старый протокол, скорее всего, не исчезнет в ближайшее время.

Важно помнить, что RCS не является и никогда не задумывался как замена или конкурент приложениям для обмена мгновенными сообщениями. По сути, RCS - это протокол связи между операторами мобильной связи и между телефоном и оператором.

Для использования RCS не требуется регистрация. Если ваш телефон и оператор поддерживают RCS, и вы используете совместимое приложение, такое как "Сообщения" от Google, вы можете воспользоваться всеми преимуществами, при условии, что люди, которым вы отправляете сообщения, также соответствуют этим требованиям.

Как iMessage вписывается во все это

Apple анонсировала iMessage в июне 2011 года. В отличие от RCS, iMessage - это закрытый протокол обмена сообщениями, контролируемый исключительно Apple и доступный (за исключением некоторых разовых, неофициальных обходных путей) только на устройствах iPhone, iPad, Apple Watch и Mac.

С обновлением iOS 18, Apple планирует интегрировать поддержку RCS в свое приложение "Сообщения". Таким образом, приложение iMessage по умолчанию будет использовать SMS/MMS, когда пользователи попытаются отправлять текстовые сообщения и медиафайлы владельцам телефонов Android.

С точки зрения пользователя iMessage может показаться, что пользователи Android застряли в ушедшей эпохе обмена сообщениями. Из-за того, что iMessage полагается на SMS/MMS для общения с Android, медиафайлы становятся пиксельными, отсутствуют подтверждения прочтения или индикаторы набора текста. Также объединение нескольких пользователей iPhone и Android в одном групповом чате не представляется возможным.

Что еще известо об RCS

Хотя работа над RCS началась до анонса iMessage компанией Apple, у протокола было одно серьезное препятствие, которое обрекло его на медленное внедрение. RCS - это многосторонний проект, в котором участвует GSMA, торговая организация, представляющая интересы всей индустрии мобильной связи.

В 2015 году Google приняла более активное участие в распространении RCS, когда она приобрела компанию Jibe Mobile. Используя технологии Jibe в качестве основы, именно Google фактически обеспечивает связующее звено экосистемы RCS, но долгое время компании не удавалось согласовать единую цель для всех участников проекта.

По сути, ранние дни RCS были отмечены ложными стартами. Даже Samsung какое-то время делала все по-своему, прежде чем тоже согласилась сделать приложение "Сообщения" от Google стандартным для обмена сообщениями, которое предустановлено на телефонах в США.

По этой причине у Apple не было особых причин внедрять RCS. Зачем давать неуклюжему конкуренту бесплатное преимущество? Еще в 2022 году казалось, что ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. "Я не слышу, чтобы наши пользователи просили нас вкладывать много сил в это", - сказал генеральный директор Apple Тим Кук на конференции Code Conference в том году, когда его спросили о сообщениях RCS.

Но именно в прошлом году Европейский Союз принял знаковый Закон о цифровых рынках и услугах (DMA). Законодательство требует от компаний, контролирующих экосистемы, не отдавать предпочтение своим собственным системам и не ограничивать взаимодействие третьих лиц внутри них. Apple, согласно закону, является одной из таких компаний.

В конечном итоге ЕС в 2024 году постановил, что приложение "Сообщения" Apple не является монополией. Однако, несмотря на соответствие законодательству, Apple за несколько месяцев до этого пообещала внедрить поддержку RCS.