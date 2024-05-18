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Создайте уникальные смайлы! Как в iMessage объединить несколько эмодзи в один

Суббота 18 мая 2024 17:49
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Создайте уникальные смайлы! Как в iMessage объединить несколько эмодзи в один Эти советы помогут создать комбинацию из нескольких эмодзи в iMessage (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Если вы заядлый пользователь iMessage, вам обязательно стоит использовать смайлы, чтобы добавить эмоций в свои сообщения. Но что делать, если вы хотите объединить два или более смайлов на iPhone? Вы можете легко совмещать несколько смайлов друг с другом и вывести общение на новый уровень.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт iGeeksBlog, посвященный технологиям и новостям компании Apple.

Чтобы объединить смайлы на iPhone, сначала нужно отправить эмодзи в виде наклейки, а затем объединить его с другими смайликами с клавиатуры iOS.

Как отправить эмодзи в виде стикера в iMessage

Если вы пользуетесь WhatsApp, возможно, вы знаете, как маленький смайлик в виде сердечка превращается в большую анимированную наклейку, когда вы отправляете его без текста. То же самое можно сделать в iMessage, но есть одна особенность.

В обычном iMessage эмодзи, отправленный без текста, отобразится в чате без пузыря, но его размер останется нормальным. Чтобы отправить его в виде гигантской анимированной наклейки, нужно перетащить смайлик с клавиатуры и поместить его в поле ввода текста.

  • Откройте приложение "Сообщения" и перейдите к диалогу
  • Коснитесь текстового поля внизу, чтобы получить доступ к клавиатуре
  • Теперь коснитесь значка смайлика в левом нижнем углу клавиатуры
  • Нажмите и удерживайте смайлик, который хотите отправить
  • Если выбранный вами смайлик имеет несколько вариантов цвета кожи, поднимите палец, коснитесь и удерживайте тот вариант, который вы хотите использовать
  • Теперь перетащите выбранный смайлик в текстовое поле iMessage и отпустите палец, как только появится зеленый значок "+"
  • Через несколько секунд эмодзи превратится в гигантскую наклейку. Нажмите синий значок отправки (стрелка вверх), чтобы поделиться наклейкой

Создайте уникальные смайлы! Как в iMessage объединить несколько эмодзи в одинСоздайте уникальные смайлы! Как в iMessage объединить несколько эмодзи в один

Как отправить эмодзи в виде стикера в iMessage (фото: iGeeksBlog)

Как добавить второй второй эмодзи на уже отправленный

Теперь, когда вы отправили смайлик в виде наклейки, вы можете перетащить на него другие эмодзи, чтобы создать свой собственный набор смайлов.

Здесь процесс проще. Вы можете перетащить смайлик с клавиатуры и поместить его прямо на только что отправленную наклейку. Текстовое поле использовать не нужно!

  • Отправьте свой первый гигантский смайлик, используя метод, упомянутый выше
  • Снова откройте клавиатуру и коснитесь значка эмодзи в левом нижнем углу
  • Выберите эмодзи, который вы хотите разместить поверх него. Перетащите его на первый отправленный вами смайлик
  • После этого отпустите палец, и эмодзи будет добавлен вверху или рядом с первым стикером смайлика
  • Вы можете повторить этот процесс, чтобы добавить множество эмодзи

Совет: Вы также можете изменить размер и ориентацию эмодзи. Например, двумя пальцами можно растянуть и преобразовать смайлик в гигантский или крошечный перед его отправкой.

Как редактировать или удалять эмодзи в iMessage

Отредактируйте или измените положение смайлика

  • Чтобы изменить размер, ориентацию и положение эмодзи в стопке отправленных смайлов, коснитесь и удерживайте его
  • Эмодзи увеличится в размерах
  • Перетащите его, чтобы изменить положение, или вторым пальцем измените его размер
  • После этого отпустите палец, и смайлик покажет изменения

Как удалить эмодзи в переписке

  • Нажмите и удерживайте первый смайлик в переписке
  • В появившемся всплывающем окне выберите опцию "Информация о стикере"
  • Проведите пальцем влево по смайлику, который хотите удалить, и нажмите кнопку "Удалить"
  • Повторите процедуру для всех эмодзи, которые вы хотите удалить из чата
  • Когда все будет готово, нажмите "Готово" в правом верхнем углу

Совет: Этот метод работает только с комбинацией смайлов. Если вы отправили отдельный анимированный стикер, вы можете отменить отправку в течение двух минут после его отправки.

Создайте уникальные смайлы! Как в iMessage объединить несколько эмодзи в одинСоздайте уникальные смайлы! Как в iMessage объединить несколько эмодзи в один

Как удалить эмодзи в переписке (фото: iGeeksBlog)

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А еще у нас есть материал о том, как создать свои собственные стикеры в Telegram с помощью простых инструментов.

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