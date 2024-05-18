Создайте уникальные смайлы! Как в iMessage объединить несколько эмодзи в один

Если вы заядлый пользователь iMessage, вам обязательно стоит использовать смайлы, чтобы добавить эмоций в свои сообщения. Но что делать, если вы хотите объединить два или более смайлов на iPhone? Вы можете легко совмещать несколько смайлов друг с другом и вывести общение на новый уровень.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт iGeeksBlog , посвященный технологиям и новостям компании Apple.

Чтобы объединить смайлы на iPhone, сначала нужно отправить эмодзи в виде наклейки, а затем объединить его с другими смайликами с клавиатуры iOS.

Как отправить эмодзи в виде стикера в iMessage

Если вы пользуетесь WhatsApp, возможно, вы знаете, как маленький смайлик в виде сердечка превращается в большую анимированную наклейку, когда вы отправляете его без текста. То же самое можно сделать в iMessage, но есть одна особенность.

В обычном iMessage эмодзи, отправленный без текста, отобразится в чате без пузыря, но его размер останется нормальным. Чтобы отправить его в виде гигантской анимированной наклейки, нужно перетащить смайлик с клавиатуры и поместить его в поле ввода текста.

Откройте приложение "Сообщения" и перейдите к диалогу

Коснитесь текстового поля внизу, чтобы получить доступ к клавиатуре

Теперь коснитесь значка смайлика в левом нижнем углу клавиатуры

Нажмите и удерживайте смайлик, который хотите отправить

Если выбранный вами смайлик имеет несколько вариантов цвета кожи, поднимите палец, коснитесь и удерживайте тот вариант, который вы хотите использовать

Теперь перетащите выбранный смайлик в текстовое поле iMessage и отпустите палец, как только появится зеленый значок "+"

Через несколько секунд эмодзи превратится в гигантскую наклейку. Нажмите синий значок отправки (стрелка вверх), чтобы поделиться наклейкой

Как отправить эмодзи в виде стикера в iMessage (фото: iGeeksBlog)

Как добавить второй второй эмодзи на уже отправленный

Теперь, когда вы отправили смайлик в виде наклейки, вы можете перетащить на него другие эмодзи, чтобы создать свой собственный набор смайлов.

Здесь процесс проще. Вы можете перетащить смайлик с клавиатуры и поместить его прямо на только что отправленную наклейку. Текстовое поле использовать не нужно!

Отправьте свой первый гигантский смайлик, используя метод, упомянутый выше

Снова откройте клавиатуру и коснитесь значка эмодзи в левом нижнем углу

Выберите эмодзи, который вы хотите разместить поверх него. Перетащите его на первый отправленный вами смайлик

После этого отпустите палец, и эмодзи будет добавлен вверху или рядом с первым стикером смайлика

Вы можете повторить этот процесс, чтобы добавить множество эмодзи

Совет: Вы также можете изменить размер и ориентацию эмодзи. Например, двумя пальцами можно растянуть и преобразовать смайлик в гигантский или крошечный перед его отправкой.

Как редактировать или удалять эмодзи в iMessage

Отредактируйте или измените положение смайлика

Чтобы изменить размер, ориентацию и положение эмодзи в стопке отправленных смайлов, коснитесь и удерживайте его

Эмодзи увеличится в размерах

Перетащите его, чтобы изменить положение, или вторым пальцем измените его размер

После этого отпустите палец, и смайлик покажет изменения

Как удалить эмодзи в переписке

Нажмите и удерживайте первый смайлик в переписке

В появившемся всплывающем окне выберите опцию "Информация о стикере"

Проведите пальцем влево по смайлику, который хотите удалить, и нажмите кнопку "Удалить"

Повторите процедуру для всех эмодзи, которые вы хотите удалить из чата

Когда все будет готово, нажмите "Готово" в правом верхнем углу

Совет: Этот метод работает только с комбинацией смайлов. Если вы отправили отдельный анимированный стикер, вы можете отменить отправку в течение двух минут после его отправки.

Как удалить эмодзи в переписке (фото: iGeeksBlog)