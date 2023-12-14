Не игнорируйте новое оповещение iMessage. Оно означает, что кто-то хочет "подслушать" ваш iPhone

iPhone получил новое обновление, которое может предупредить вас о серьезной угрозе конфиденциальности. Это касается программы iMessages и обеспечения безопасности вашей переписки от посторонних глаз.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британскую газету-таблоид The Sun.

Новое предупреждающее сообщение

Теперь, когда вы общаетесь с кем-то в iMessage, вы можете увидеть такое сообщение "Возможно, в аккаунт (имя) было добавлено неизвестное устройство" или "(имя) выключил/а проверку ключа контакта". Уведомление предназначено для защиты от хакеров, пытающихся прочитать зашифрованные сообщения.

Чтобы испытать это, необходимо обновить все устройства, подключенные к вашей учетной записи iCloud, до iOS 17.2.

Новое предупреждающее сообщение в iMessage выглядит так (фото: The Sun)

Как включить новую функцию

На iPhone с iOS 17.2 откройте приложение "Настройки"

Вверху выберите свое имя

Прокрутите экран до самого низа

Выберите "Проверка контактного ключа"

Включите проверку в iMessage

Как включить "Проверку контактного ключа" (фото: HackerNoon)

С помощью "Проверки контактного ключа" пользователи iMessage могут дополнительно убедиться, что они посылают сообщения только тем людям, которых они знают.

Когда пользователь включает эту функцию, он сообщит о любых ошибках проверки непосредственно в расшифровке разговора в сообщениях и настройках Apple ID.

Однако для тех, кто нуждается в строгой безопасности, "Проверку контактного ключа" iMessage можно использовать лично, в FaceTime или с помощью другого безопасного вызова.

Apple подчеркивает, что пользователи также могут создать или отредактировать контакт и сохранить открытый ключ, чтобы включить CKV для этого человека.

Путем внедрения "Проверки контактного ключа" iMessage, Apple стремится обеспечить целостность и безопасность разговоров. Даже в присутствии продвинутых хакеров, эта функция будет предотвращать попытки подделки внутри диалогов iMessage.

Кроме того, пользователи могут вручную проверять контакты, сопоставляя проверяемые коды, предоставленные серверами iMessage.