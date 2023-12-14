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Не игнорируйте новое оповещение iMessage. Оно означает, что кто-то хочет "подслушать" ваш iPhone

Четверг 14 декабря 2023 17:45
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Не игнорируйте новое оповещение iMessage. Оно означает, что кто-то хочет "подслушать" ваш iPhone Apple внедряет "Проверку Контактного Ключа" iMessage для повышения безопасности пользователей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

iPhone получил новое обновление, которое может предупредить вас о серьезной угрозе конфиденциальности. Это касается программы iMessages и обеспечения безопасности вашей переписки от посторонних глаз.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британскую газету-таблоид The Sun.

Новое предупреждающее сообщение

Теперь, когда вы общаетесь с кем-то в iMessage, вы можете увидеть такое сообщение "Возможно, в аккаунт (имя) было добавлено неизвестное устройство" или "(имя) выключил/а проверку ключа контакта". Уведомление предназначено для защиты от хакеров, пытающихся прочитать зашифрованные сообщения.

Чтобы испытать это, необходимо обновить все устройства, подключенные к вашей учетной записи iCloud, до iOS 17.2.

Не игнорируйте новое оповещение iMessage. Оно означает, что кто-то хочет &quot;подслушать&quot; ваш iPhoneНовое предупреждающее сообщение в iMessage выглядит так (фото: The Sun)

Как включить новую функцию

  • На iPhone с iOS 17.2 откройте приложение "Настройки"
  • Вверху выберите свое имя
  • Прокрутите экран до самого низа
  • Выберите "Проверка контактного ключа"
  • Включите проверку в iMessage

Не игнорируйте новое оповещение iMessage. Оно означает, что кто-то хочет &quot;подслушать&quot; ваш iPhoneКак включить "Проверку контактного ключа" (фото: HackerNoon)

С помощью "Проверки контактного ключа" пользователи iMessage могут дополнительно убедиться, что они посылают сообщения только тем людям, которых они знают.

Когда пользователь включает эту функцию, он сообщит о любых ошибках проверки непосредственно в расшифровке разговора в сообщениях и настройках Apple ID.

Однако для тех, кто нуждается в строгой безопасности, "Проверку контактного ключа" iMessage можно использовать лично, в FaceTime или с помощью другого безопасного вызова.

Apple подчеркивает, что пользователи также могут создать или отредактировать контакт и сохранить открытый ключ, чтобы включить CKV для этого человека.

Путем внедрения "Проверки контактного ключа" iMessage, Apple стремится обеспечить целостность и безопасность разговоров. Даже в присутствии продвинутых хакеров, эта функция будет предотвращать попытки подделки внутри диалогов iMessage.

Кроме того, пользователи могут вручную проверять контакты, сопоставляя проверяемые коды, предоставленные серверами iMessage.

Ранее мы писали, что на Android вышло приложение, позволяющее переписываться через iMessage.

А еще у нас есть материал о появлении первых подробностей обновления iOS 18.

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