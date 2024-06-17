Змінить спосіб спілкування. Що таке RCS і чим він відрізняється від SMS та iMessage

У світі мобільних комунікацій існує кілька різних протоколів обміну повідомленнями, кожен із яких пропонує свої унікальні переваги та можливості. Один з - RCS, який активно просувається як альтернатива традиційним SMS та популярному iMessage від Apple. Але що саме є RCS і чим він відрізняється від звичних нам способів обміну повідомленнями?

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на блог про технології Engadget .

Що таке SMS

Служба коротких повідомлень (SMS) - один із найпоширеніших протоколів обміну повідомленнями на планеті. Він бере свій початок із ранніх днів мобільних технологій.

У грудні 1992 року Ніл Папуорт, тоді інженер Vodafone, відправив перше SMS-повідомлення, побажавши своєму начальнику "Веселого Різдва". На початок 2011 року приблизно 80 відсотків усіх користувачів мобільних телефонів у світі - за оцінками, 3,5 мільярда осіб - щомісяця відправляли SMS-повідомлення.

Однак сьогодні цей стандарт має деякі істотні недоліки. SMS-повідомлення обмежені 160 символами, а тексти, що надсилаються вами, не можуть містити фотографії, відео, аудіофайли або GIF-зображення.

Для цього мобільні телефони давно перейшли на допоміжний протокол, відомий як служба мультимедійних повідомлень (MMS), але він теж має свої технічні обмеження, включаючи сумно низькі обмеження на розмір повідомлень. SMS також не підтримує наскрізне шифрування.

Але незважаючи на те, що SMS здається застарілим в епоху, якою правлять платформи миттєвого обміну повідомленнями, він має одну визначальну перевагу: SMS-повідомлення надсилаються через мобільну мережу вашого оператора, а значить, для використання цієї технології не потрібен тарифний план на передачу даних.

Цей факт означає, що SMS часто служила резервною копією для більш сучасних протоколів, включаючи iMessage від Apple.

Що таке RCS

RCS - це скорочення від Rich Communication Services (Розширені служби обміну повідомленнями), хоча іноді його також називають "Розширеним Месенджером". У будь-якому випадку він часто позиціонується як заміна SMS та MMS наступного покоління.

RCS дозволяє користуватися багатьма функціями, які раніше були доступні лише на сторонніх платформах обміну повідомленнями, як-от WhatsApp.

Наприклад, Універсальний профіль RCS включає повну підтримку підтвердження прочитання та індикаторів набору тексту. Він також може полегшити групові чати і дозволяє користувачам надсилати зображення, відео та аудіокліпи з високою роздільною здатністю. З початку цього року реалізація RCS від Google також за замовчуванням пропонує наскрізне шифрування (E2EE) як для індивідуальних, так і для групових чатів.

На відміну від SMS-повідомлень, повідомлення RCS надсилаються через мобільне з'єднання для передачі даних або Wi-Fi, при цьому SMS служить резервною копією. Тому старий протокол, швидше за все, не зникне найближчим часом.

Важливо пам'ятати, що RCS не є і ніколи не замислювався як заміна або конкурент додаткам для обміну миттєвими повідомленнями. По суті, RCS - це протокол зв'язку між операторами мобільного зв'язку та між телефоном та оператором.

Для використання RCS не потрібна реєстрація. Якщо ваш телефон і оператор підтримують RCS, і ви використовуєте сумісний додаток, такий як "Повідомлення" від Google, ви можете скористатися всіма перевагами, за умови, що люди, яким ви надсилаєте повідомлення, також відповідають цим вимогам.

Як iMessage вписується у все це

Apple анонсувала iMessage у червні 2011 року. На відміну від RCS, iMessage - це закритий протокол обміну повідомленнями, що контролюється виключно Apple і доступний (за винятком деяких разових, неофіційних обхідних шляхів) тільки на пристроях iPhone, iPad, Apple Watch та Mac.

З оновленням iOS 18, Apple планує інтегрувати підтримку RCS у свій додаток "Повідомлення". Таким чином, застосунок iMessage за замовчуванням буде використовувати SMS/MMS, коли користувачі спробують надсилати текстові повідомлення та медіафайли власникам телефонів Android.

З точки зору користувача iMessage може здатися, що користувачі Android застрягли в минулій епосі обміну повідомленнями. Через те, що iMessage покладається на SMS/MMS для спілкування з Android, медіафайли стають піксельними, відсутні підтвердження прочитання або індикатори набору тексту. Також об'єднання кількох користувачів iPhone і Android в одному груповому чаті неможливо.

Що ще відомо про RCS

Хоча робота над RCS почалася до анонсу iMessage компанією Apple, протокол мав одну серйозну перешкоду, яка прирекла його на повільне впровадження. RCS - це багатосторонній проект, у якому бере участь GSMA, торгова організація, що представляє інтереси всієї індустрії мобільного зв'язку.

У 2015 році Google взяла активнішу участь у поширенні RCS, коли вона придбала компанію Jibe Mobile. Використовуючи технології Jibe як основу, саме Google фактично забезпечує сполучну ланку екосистеми RCS, але довгий час компанії не вдавалося узгодити єдину мету для всіх учасників проекту.

По суті, ранні дні RCS були відзначені хибними стартами. Навіть Samsung якийсь час робила все по-своєму, перш ніж теж погодилася зробити додаток "Повідомлення" від Google стандартним для обміну повідомленнями, який встановлений на телефонах у США.

З цієї причини Apple не мала особливих причин впроваджувати RCS. Навіщо давати незграбному конкуренту безкоштовну перевагу? Ще в 2022 році здавалося, що ситуація навряд чи зміниться найближчим часом. "Я не чую, щоб наші користувачі просили нас вкладати багато сил у це", - сказав генеральний директор Apple Тім Кук на конференції Code Conference того року, коли його запитали про повідомлення RCS.

Але саме минулого року Європейський Союз ухвалив знаковий Закон про цифрові ринки та послуги (DMA). Законодавство вимагає від компаній, що контролюють екосистеми, не віддавати перевагу своїм власним системам та не обмежувати взаємодію третіх осіб усередині них. Apple, згідно із законом, є однією з таких компаній.

Зрештою ЄС у 2024 році ухвалив, що додаток "Повідомлення" Apple не є монополією. Однак, незважаючи на відповідність до законодавства, Apple за кілька місяців до цього пообіцяла впровадити підтримку RCS.