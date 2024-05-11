Изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит победительница Евровидения 2014 Кончита Вурст

Что известно об исполнителе

Кончита Вурст, он же Томас Нойвирт, никогда не позиционировал себя как транссексуал или трансгендер.

Мужчина является открытым геем и выступает в образе дрэг-квина. Этот жанр предполагает переодевание артистов в женские наряды, театральную имитацию и намеренное, часто комическое преувеличение женских черт.

Кончита Вурст (фото: instagram.com/conchitawurst)

Итак, Кончиту Вурст следует обозначать "она" как сценического персонажа, а Томаса Нойвирта - как "он".

На Евровидении 2014 года артистка выступила с мощной композицией "Rise Like a Phoenix" (Восстань как Феникс), которая стала абсолютным хитом по всему миру.

В итоге Вурст победила, чем вызвала огромный резонанс.

Ее подвергли критике со стороны консервативной аудитории. Особенно острой и гомофобной была реакция со стороны России, которой, несмотря на аннексию Крыма и вторжение в Украину, все еще было разрешено участвовать в конкурсе.

Как выглядит сейчас и чем занимается Кончита Вурст

Сейчас Вурст не узнать. Артистка вернулась к своему мужскому образу, но эта перемена не понравилась ее поклонникам.

Теперь Нойвирт больше напоминает мачо, чем роскошную женщину с бородой. Он отказался от платьев в пользу джинсов и футболок, каблуки сменил на грубую обувь, а длинные волосы подстриг под каре.

Томас Нойвирт (фото: instagram.com/conchitawurst)

После таких изменений в соцсетях начали появляться комментарии относительно того, что его прежний образ больше нравился его поклонникам.

К слову, такой имидж неоднократно приносил Томасу неприятности. Бывший партнер артиста угрожал ему разоблачить его ВИЧ-статус перед общественностью.

Под давлением тот вынужден был сам открыто высказаться об этом.

Впрочем, исполнитель научился жить со своей проблемой благодаря эффективности современной антиретровирусной терапии.

Томас Нойвирт (фото: instagram.com/conchitawurst)

Сейчас Кончита продолжает заниматься музыкальной деятельностью, выпуская новые песни и клипы.

Иногда Нойвирт появляется в образе трансгендерной женщины, но сейчас фотографий в мужском облике у него значительно больше.