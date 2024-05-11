Изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит победительница Евровидения 2014 Кончита Вурст

До гранд-финала Евровидения 2024 остались считанные часы. И пока мы все находимся в ожидании шоу, самое время вспомнить наиболее ярких победителей конкурса. Поэтому герой нашего сегодняшнего материала - сценический персонаж австрийского исполнителя Томаса Нойвирта Кончита Вурст.
Как выглядит сейчас артист и чем занимается - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Кончиты Вурст.
Кончита Вурст, он же Томас Нойвирт, никогда не позиционировал себя как транссексуал или трансгендер.
Мужчина является открытым геем и выступает в образе дрэг-квина. Этот жанр предполагает переодевание артистов в женские наряды, театральную имитацию и намеренное, часто комическое преувеличение женских черт.
Кончита Вурст (фото: instagram.com/conchitawurst)
Итак, Кончиту Вурст следует обозначать "она" как сценического персонажа, а Томаса Нойвирта - как "он".
На Евровидении 2014 года артистка выступила с мощной композицией "Rise Like a Phoenix" (Восстань как Феникс), которая стала абсолютным хитом по всему миру.
В итоге Вурст победила, чем вызвала огромный резонанс.
Ее подвергли критике со стороны консервативной аудитории. Особенно острой и гомофобной была реакция со стороны России, которой, несмотря на аннексию Крыма и вторжение в Украину, все еще было разрешено участвовать в конкурсе.
Сейчас Вурст не узнать. Артистка вернулась к своему мужскому образу, но эта перемена не понравилась ее поклонникам.
Теперь Нойвирт больше напоминает мачо, чем роскошную женщину с бородой. Он отказался от платьев в пользу джинсов и футболок, каблуки сменил на грубую обувь, а длинные волосы подстриг под каре.
Томас Нойвирт (фото: instagram.com/conchitawurst)
После таких изменений в соцсетях начали появляться комментарии относительно того, что его прежний образ больше нравился его поклонникам.
К слову, такой имидж неоднократно приносил Томасу неприятности. Бывший партнер артиста угрожал ему разоблачить его ВИЧ-статус перед общественностью.
Под давлением тот вынужден был сам открыто высказаться об этом.
Впрочем, исполнитель научился жить со своей проблемой благодаря эффективности современной антиретровирусной терапии.
Томас Нойвирт (фото: instagram.com/conchitawurst)
Сейчас Кончита продолжает заниматься музыкальной деятельностью, выпуская новые песни и клипы.
Иногда Нойвирт появляется в образе трансгендерной женщины, но сейчас фотографий в мужском облике у него значительно больше.
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