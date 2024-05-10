Выступление первого представителя Украины на Евровидении. Смотрите, как это было (видео)
История Украины на Евровидении началась 24 мая 2003 года в столице Латвии, Риге. Тогда нашу страну на конкурсе представил Александр Пономарев.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, как это было и кому отдали голоса украинцы.
С какой песней дебютировала Украина
Певец Александр Пономарев исполнил на сцене Евровидения песню "Hasta La Vista".
Купил он ее у израильского композитора Цвика Пика, автора композиции "Diva", с которой израильская певица Dana International победила в музыкальном конкурсе 1998 года.
В 2003-м еще не проводили полуфиналы, а за первое место соревновались представители из 26 стран.
Александр выступил под номером 16, между участниками из Великобритании и Греции.
Кто проголосовал за Украину
После окончания голосования композиция "Hasta La Vista" набрала 30 баллов от пяти разных стран и заняла 14-е место.
Самую высокую оценку Украине присвоила соседняя Польша.
От России Пономарев получил восемь баллов, от Латвии - пять. Израиль и Эстония присудили четыре и три балла соответственно.
Кому отдала баллы Украина
Наибольшее количество баллов, а именно 12, мы присвоили дуэту "Тату" из России. Следует отметить, что на тот момент еще не проводилось разделение голосов по мнению зрителей и членов жюри.
- 10 баллов - Бельгия
- 8 баллов - Польша
- 7 баллов - Норвегия
- 6 баллов - Румыния
- 5 баллов - Швеция
- 4 балла - Исландия
- 3 балла - Португалия
- 2 балла - Турция
- 1 балл - Ирландия
Победа досталась турецкой певице Сертаб Эренер с композицией "Everyway That I Can".
Второе место отдали бельгийской группе Urban Trad, а бронзу - скандальной российской группе "Тату".
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