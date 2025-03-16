Уменьшаем калорийность. Как пожарить рыбу, чтобы она не так впитывала жир?

Как пожарить рыбу, чтобы она не впитывала жир?

Этот совет особенно будет актуален для украинцев в период Великого поста, когда рыба появляется в меню значительно чаще.

Многие готовят ее на гриле или тушат с овощами, но традиционная жареная рыба всегда остается популярной благодаря своему вкусному хрустящему покрытию.

Однако существует способ сделать жареную рыбу менее калорийной и жирной, не теряя ее замечательных вкусовых качеств.

Дело в том, что для образования хрустящей корочки рыбу традиционно обваливают в муке, которая не только добавляет текстуры, но и помогает избежать прилипания к сковороде. Однако мука имеет один существенный недостаток -она впитывает большое количество масла, что приводит к тому, что рыба становится слишком жирной и даже может подгореть во время жарки.

Но эту проблему легко решить! Вместо муки можно использовать кукурузный крахмал.

Этот продукт создает тонкий защитный слой вокруг рыбы, который позволяет ей быть хрустящей, но впитывать гораздо меньше масла. Это делает блюдо не только вкуснее, но и значительно полезнее.

Чтобы приготовить рыбу таким образом, обваляйте каждый кусочек рыбы в кукурузном крахмале, чтобы полностью покрыть ее со всех сторон. Затем жарьте рыбу, как обычно, а после того, как она обжарится, выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Этот простой трюк позволит сохранить все вкусовые качества жареной рыбы, сделав ее более здоровой и менее калорийной, что важно для здоровья и поддержания стройной фигуры.

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