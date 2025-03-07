Назван худший продукт в отделе "бакалея", который лучше не покупать

Эксперты по здоровому питанию определили один из худших продуктов в отделе бакалеи, который негативно влияет на организм. Речь идет о лапше быстрого приготовления, которая стала популярной благодаря своей низкой цене, удобству в приготовлении и долгому сроку хранения.

Почему именно этот продукт никогда не надо покупать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Чем опасна лапша быстрого приготовления?

Моментальная лапша содержит ряд вредных компонентов, которые могут влиять на работу организма.

Высокое содержание соли и глутамата натрия

В одном пакетике такой лапши содержится значительно больше соли, чем рекомендуемая дневная норма. Чрезмерное потребление соли может вызвать задержку жидкости в организме, повысить артериальное давление и негативно влиять на работу сердечно-сосудистой системы. Глутамат натрия, который используется как усилитель вкуса, в больших количествах может вызвать головную боль, учащенное сердцебиение и другие неприятные симптомы.

Трансжиры и вредные жиры

Лапша обрабатывается пальмовым или другими видами гидрогенизированных масел, содержащих трансжиры. Употребление трансжиров повышает уровень плохого холестерина, увеличивает риск сердечных заболеваний и способствует развитию воспалительных процессов в организме.

Низкая питательная ценность

Основу этого продукта составляют быстрые углеводы, которые быстро повышают уровень сахара в крови, однако не обеспечивают организм необходимыми витаминами, минералами или клетчаткой. Регулярное потребление такой пищи может привести к недостатку важных микроэлементов, быстрому набору веса и проблемам с пищеварением.

Чем заменить такую лапшу?

Чтобы сохранить здоровье, стоит обратить внимание на альтернативные продукты, которые так же легко готовятся, но имеют значительно лучший состав.

Цельнозерновые макароны

Они содержат больше клетчатки и сложных углеводов, обеспечивающих долгое ощущение сытости.

Булгур, киноа или гречка

Эти крупы также быстро готовятся, но богаты белком, клетчаткой и полезными жирами.

Домашняя овсянка без добавок

Она обеспечивает организм витаминами группы B, магнием и железом, а также способствует нормальному пищеварению.

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