Суперовощ за 5 гривен, который должны есть все украинцы: доступен круглый год

В условиях войны, когда доступ к разнообразным продуктам ограничен, а цены растут, важно знать, какие доступные и полезные продукты могут поддержать наш организм. Этот овощ широко представлен в украинских магазинах в любое время года.

О каком именно продукте идет речь - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какой овощ необходимо есть украинцам

Одним из таких суперфудов, стоимость которого не превышает 5 гривен, является свекла. Средняя цена за килограмм овоща в Украине 21 гривны за килограмм. Получается, что один корнеплод обходится примерно в 5 гривен.

Подчеркнем, что свекла издавна выращивается в Украине, имеет богатый состав витаминов и минералов, что делает ее незаменимой в рационе.

Чем полезна свекла?

Свекла богата витаминами группы B, витамином C, калием, магнием, железом, фолиевой кислотой. Витамины группы B необходимы для нормального функционирования нервной системы, а витамин C укрепляет иммунитет. Калий и магний поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, а железо предотвращает анемию. Фолиевая кислота, в свою очередь, является крайне необходимой для нормального кроветворения, и при беременности.

Свекла содержит бета-каротин, бетаин и другие антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Антиоксиданты помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических болезней.

Свекла - отличный источник клетчатки, которая улучшает пищеварение, нормализует уровень холестерина и сахара в крови. Клетчатка способствует нормализации работы кишечника, и профилактике запоров.

Свекла содержит нитраты, которые улучшают кровообращение и снижают артериальное давление. Нитраты также улучшают выносливость во время физических нагрузок.

Свекла обладает противовоспалительными свойствами, что делает ее полезной при артрите и других воспалительных заболеваниях.

Как употреблять свеклу?

Добавляйте тертую свеклу в салаты, винегреты, смузи. Сок свеклы - полезный напиток, но его следует употреблять в умеренных количествах.

Вареная свекла - основа для многих традиционных украинских блюд, таких как борщ, сельдь под шубой, свекольные салаты. Вареную свеклу можно добавлять в гарниры, закуски, супы.

Запеченная свекла - вкусный и полезный гарнир, который сохраняет больше витаминов, чем вареная. Запеченную свеклу, можно использовать как самостоятельное блюдо, или в виде дополнения к салатам.

Маринованная свекла, является отличной закуской, и дополнением ко многим блюдам. Свекольный квас, является не только вкусным, но и полезным напитком.

Кому следует ограничить употребление свеклы?

Несмотря на множество полезных свойств, свекла имеет некоторые противопоказания:

Людям с мочекаменной болезнью

Свекла содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках.

Людям с сахарным диабетом

Свекла содержит сахар, поэтому ее следует употреблять в умеренных количествах.

Людям с гипотонией

Свекла снижает артериальное давление, поэтому гипотоникам следует употреблять ее с осторожностью.

Людям с повышенной кислотностью желудка

Свекла может вызвать изжогу.

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