Зменшуємо калорійність. Як посмажити рибу, щоб вона не так вбирала жир?

Як посмажити рибу, щоб вона не вбирала жир?

Ця порада особливо буде актуальна для українців в період Великого посту, коли риба з’являється в меню значно частіше.

Багато хто готує її на грилі або тушкує з овочами, але традиційна смажена риба завжди залишається популярною завдяки своєму смачному хрусткому покриттю.

Однак існує спосіб зробити смажену рибу менш калорійною та жирною, не втрачаючи її чудових смакових якостей.

Річ в тому, що для утворення хрусткої скоринки рибу традиційно обвалюють у борошні, яке не тільки додає текстури, а й допомагає уникнути прилипання до сковорідки. Однак борошно має один суттєвий недолік - воно вбирає велику кількість олії, що призводить до того, що риба стає занадто жирною і навіть може підгоріти під час смаження.

Але цю проблему легко вирішити! Замість борошна можна використати кукурудзяний крохмаль.

Цей продукт створює тонкий захисний шар навколо риби, який дозволяє їй бути хрусткою, але вбирати набагато менше олії. Це робить страву не лише смачнішою, але й значно кориснішою.

Щоб приготувати рибу таким чином, обваляйте кожен шматочок риби в кукурудзяному крохмалі, щоб повністю покрити її з усіх боків. Потім смажте рибу, як зазвичай, а після того, як вона обсмажиться, викладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

Цей простий трюк дозволить зберегти всі смакові якості смаженої риби, зробивши її більш здоровою та менш калорійною, що важливо для здоров’я і підтримки стрункої фігури.

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